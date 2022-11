26-11-2022 09:05

La sua nazionale ha fermato l’Inghilterra, anche se la qualificazione agli ottavi dei Mondiali è ancora fortemente in dubbio, ma negli Usa più che la tattica o il gioco – dal momento che la gara contro i “cugini” britannici è stata piuttosto noiosa, a colpire è stato un gesto commesso da Wes McKennie. Il centrocampista della Juventus è stato appena sufficiente, anche perchè non è ancora al meglio, ma si è fatto notare in Usa-Inghilterra per un episodio extra-campo.

Mondiali, McKennie sostituito al 70′, soffre ancora alla coscia

Il giocatore, ancora alle prese con un fastidio alla coscia destra, apparsa vistosamente fasciata, al 26′ ha anche sprecato un’occasione clamorosa: dopo aver avviato l’azione offensiva della propria squadra e aver scambiato sulla destra con un compagno, si è inserito in ottima posizione al centro dell’area, ricevendo a pochi passi del dischetto del rigore il pallone del potenziale 1 a 0, che però ha mandato direttamente in curva, disperandosi.

In campo il giocatore della Juve si è presentato con una singolare acconciatura a tinte blu, bianche e rosse ma è stato sostituito dopo 70′ per il riacutizzarsi di problemi muscolari e la sua presenza nell’ultima partita, un vero e proprio spareggio contro l’Iran, è in dubbio.

Mondiali, McKennie si pulisce con la pettorina di un fotografo

Quello che non è piaciuto a nessuno è quello che McKennie ha combinato durante la gara quando, andando a recuperare un pallone terminato in fallo laterale, si è asciugato le mani con la prima cosa trovata a “portata di mano”, pvvero la pettorina di un fotografo appostato a bordo campo, lusato come asciugamano prima di riprendere il gioco. Un gesto diventato subito virale sui social e che ha anche scatenato le lamentele di tanti professionisti del settore: “Rispetto per i fotografi e per chi lavora!”.

Mondiali, bufera su McKennie per il gesto col fotografo

Sui social scatta la condanna netta: “McKennie è uno stupido perché fa sta cosa e manco lo guarda, per lui è un essere umano inferiore messo lì per servirlo, è l’unione della mentalità statunitense e da vip e quindi è una m…, detto questo chi mette in mezzo come sempre il colore è microdotato su e giù”, oppure: “assolutamente arrogante e presuntuoso! Neanche a ringraziarlo con un sorriso” e infine: “Si pulisce le mani sulla pettorina di un fotografo senza neppure guardarlo. Come fosse un oggetto. Spero che la Juve rescinda il contratto domani”.