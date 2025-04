Montecarlo, Cobolli evita il ritiro ma cede a Fils: pallina lanciata al pubblico, sfiorato l'incidente

Il romano, stremato dal punto di vista fisico, stringe i denti ma deve inchinarsi al talento transalpino: che nel finale lancia una pallina verso il pubblico e sfiora l'incidente.

Ha stretto i denti e lottato come un leone, nonostante non fosse al top dal punto di vista fisico dopo una settimana vissuta al massimo nel freddo pungente di Bucarest e dopo la sfida vinta in due set contro Dusan Lajovic, giocata appena 24 ore prima. Flavio Cobolli, però, s’è dovuto arrendere alla potenza dirompente di Arthur Fils, il gioiellino del tennis transalpino che s’è imposto in due set. Avventura finita al Masters 1000 di Montecarlo per il campione romano, che a un certo punto – dopo il primo set – sembrava sul punto di ritirarsi.

Cobolli subito in difficoltà contro Fils

Cobolli, reduce dal match con Lajovic, ha perso subito il servizio contro Fils e il primo game ha anticipato l’esito di un incontro in cui la differenza l’hanno fatta le migliori condizioni del francese. Che già di suo è interprete di un gioco esplosivo, potente, di cui l’esuberanza al servizio è il principale tratto distintivo. Non a caso, Cobolli non è più riuscito a riaprire un set che ha visto anzi la nuova accelerazione del francese al quinto gioco: altro break. Il punteggio finale: 6-2 a favore di Arthur.

Rischio ritiro per Cobolli a fine primo set

È a questo punto che Cobolli ha vissuto il momento di maggior difficoltà della sua partita. Le immagini tv hanno indugiato a lungo sul romano che prima di accomodarsi al proprio posto per il break, ha scambiato due parole con l’arbitro e poi ha parlottato con se stesso. Evidenti le smorfie di dolore di Flavio, che probabilmente per qualche minuto ha meditato il ritiro, anche se non ha mai sollecitato l’intervento del fisio o del medico. Poi, per fortuna, ha ripreso a giocare.

Montecarlo, incidente sfiorato per Fils col fan

Nel secondo set Cobolli ci ha provato fino alla fine, tenendo il servizio per i primi tre turni e poi guadagnandosi due palle break nel sesto gioco. Fils, però, è venuto fuori alla grande dalla situazione difficile e, come spesso succede, poi ha spinto sull’acceleratore, piazzando il break decisivo al nono gioco. Sei a quattro il finale e vittoria per il francese, con palla lanciata con forza verso il cielo di Montecarlo. Ma spinta dal vento (e forse da una disattenzione di Fils) pericolosamente verso gli spalti. Incidente sfiorato con un tifoso e inevitabili le scuse da parte del francese.