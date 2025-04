ATP Montecarlo, Cobolli inarrestabile: Lajovic eliminato in due set. Triste prima volta per Sonego

La crisi è soltanto un lontano ricordo per Cobolli, che dopo il trionfo a Bucarest parte al meglio anche nel Masters 1000 di Montecarlo, dove invece è stato eliminato Sonego

Quinta vittoria consecutiva e crisi ormai alle spalle per Flavio Cobolli, che dopo aver trionfato all’ATP 250 di Bucarest parte nel migliore dei mondi anche nel Masters 1000 di Montecarlo eliminando Dusan Lajovic in due set. Esce di scena invece Lorenzo Sonego, che contro Pedro Martinez ha rimediato la sua prima sconfitta al primo turno del tabellone principale del torneo del Principato.

Sonego eliminato da Martinez

Saluta subito il Masters 1000 di Montecarlo Lorenzo Sonego eliminato in tre set da Pedro Martinez ed eliminato per la prima volta in carriera all’esordio nel torneo del Principato. Dopo un inizio di match equilibrato, che ha visto l’azzurro eliminare una palla break nel quinto game, è lo spagnolo a rompere l’equilibrio strappando la battuta all’avversario con un bel passante di dritto su uno smash non perfetto, per poi andare a chiudere sul 6-4.

Il secondo set si apre ancora con Sonego in difficoltà e costretto ad annullare due palle break. Salvatosi dalla situazione di difficoltà, Lorenzo trova una bella reazione e dal rischio di 1-2 conquista cinque game consecutivi grazie a due break e chiude sul 6-1 portando tutto al terzo. Terzo parziale in cui Martinez riesce inizialmente a resiste alla pressione di Sonny, che successivamente accusa un momento di vuoto che lo spagnolo sfrutta al volo attaccando i colpi sempre più corti dell’azzurro e ottenere due break che gli permettono di chiudere l’incontro sul 6-4 1-6 6-2.

Cobolli inarrestabile dopo Bucarest: Lajovic eliminato in due set

È ormai definitivamente alle spalle il momento buio di Flavio Cobolli, che dopo aver conquistato il suo primo titolo ATP a Bucarest, ha iniziato al meglio anche il suo Masters 1000 di Montecarlo, eliminando in due set (6-4 6-2) Dusan Lajovic. Primo set condizionato da molti break, con l’azzurro che strappa tre turni consecutivi portandosi sul 4-1. Al momento di servire per il set Cobolli però manca un set point pervio farsi strappare la battuta. Dopo non essere riuscito a sfruttare tre occasioni per chiudere il parziale in risposta, Flavio intasca il primo set nel decimo gioco, non senza soffrire.

La superiorità di Cobolli è comunque sotto gli occhi di tutti e infatti il secondo set è praticamente un assolo dell’azzurro, che non rischia nulla alla battuta e, dopo aver fallito due palle break nel terzo gioco, strappa il servizio a Lajovic in due occasioni, chiudendo il secondo parziale sul 6-2 in trenta minuti esatti.

Cobolli attende Griekspoor o Fils al 2° turno

Al prossimo turno Cobolli attende il vincitore della sfida tra la testa di serie n°12 Arthur Fils e Tallon Griekspoor, che con la finale raggiunta settimana scorsa a Marrakech – e persa contro Luciano Darderi – ha dimostrato di sapersi ben destreggiare anche sulla terra rossa. Contro entrambi Flavio vanta un precedente, una partita persa contro il francese, ma risalente alle Next Gen Finals del 2023, e una vinta contro l’olandese in Coppa Davis nel 2024.