Marrakech, Darderi sul rosso è una sentenza: succede a Berrettini e suona la carica dei 101 titoli ATP per l’Italia

Marrakech parla ancora italiano, con Darderi che grazie alla vittoria su Griekspoor succede a Berrettini nell'albo d'oro e regala all'Italia il 101° titolo ATP

Dopo la conquista del primo titolo ATP in carriera da parte di Flavio Cobolli a Bucarest contro Sebastian Baez, l’Italia festeggia anche Luciano Darderi, che poche ore dopo il connazionale ha superato la resistenza della testa di serie n°1 Tallon Griekspoor succedendo a Matteo Berrettini nell’albo d’oro dell’ATP 250 di Marrakech. Titolo, il secondo della sua carriera e il 101 nella storia azzurra nel circuito maschile, che conferma come il periodo buio di Darderi sia definitivamente alle spalle e che sulla terra battuta Luciano può rappresentare un’insidia per chiunque, anche per giocatori ben più quotati di lui.

Primo set: Darderi più concreto

Inizio di match molto equilibrato quello tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor, che tengono agevolmente i rispettivi turni di battuta fino al 4-4, momento in cui l’azzurro rompe l’equilibrio conquistando un break alla prima chance garantendosi la possibilità di andare a servire per il set. Chance che però Darderi non sfrutta, incappando in un brutto turno di battuta e subendo il contro break, con il parziale che giunge dunque al tie-break, conquistato per 7-3 da Luciano.

Secondo set: Darderi rischia, ma conquista il suo secondo titolo ATP

Come il primo anche il secondo si rivela molto equilibrato come set, con Griekspoor che è l’unico a procurarsi delle palle break, senza però riuscire a convertirle nel nel terzo ne nell’undicesimo game e portarsi in vantaggio. Il parziale prosegue dunque seguendo l’andamento dei servizi fino al secondo tie-break di giornata, che come il precedente premia Darderi – questa volta per 7-4 -, che si laurea campione a Marrakech con un doppio 7-6.