Monza, distorsione al ginocchio per Pirola

16-11-2021 20:17

Distorsione al ginocchio per Lorenzo Pirola: il difensore del Monza si è sottoposto ad ulteriori accertamenti dopo l’infortunio riportato con l’Italia Under 21, che hanno confermato lo stop.

I brianzoli hanno intanto ripreso gli allenamenti in vista del derby lombardo di domenica prossima contro il Como: “Alle 15 tutti in palestra per il lavoro di forza. Poi in campo per esercitazioni tecniche, possessi palla, tattica e la partitella finale.Domani è previsto un doppio allenamento”.

OMNISPORT