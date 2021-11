Monza, parla D'Alessandro: "Ci rifaremo col Como"

09-11-2021 15:39

L’ala offensiva del Monza Marco D’Alessandro ha rilasciato alcune dichiarazioni a BinarioSpor dopo il pareggio per 1-1 contro il Crotone dell’ultima giornata:

“C’è rammarico per com’è andata la gara contro il Crotone e le occasioni creato dovevamo chiuderla prima. Purtroppo a volte succede di prendere un gol all’ultimo. I due punti persi ci avrebbero permesso di essere una posizione diversa di classifica. Proveremo a recuperarli contro il Como dopo la sosta. Qualche punto in più dovevamo averlo a questo punto della stagione, magari due o tre, ma che comunque ci avrebbero portato nei piani alti e con una prospettiva diversa. Adesso invece ci sarà ancora da lottare. Il salto di qualità? Per tanti motivi ancora non siamo riusciti a farlo. La squadra ha un potenziale enorme e la striscia positiva attuale deve darci la spinta giusta per continuare a fare punti. I tifosi? Sentiamo che c’è fiducia nei nostri confronti e l’aria è positiva nonostante non riusciamo sempre ad esprimerci al meglio. Sono cose che a noi calciatori fanno piacere perché ti spingono a far meglio”.

Alla prossima ci sarà il Como, il 21 novembre, per un infuocato derby lombardo:

“Ho sentito della rivalità che c’è. Sono gare belle da vivere e speriamo che possa essere il momento della svolta. Il Como è una squadra in salute, neo promossa con grande entusiasmo e l’aspetto psicologico è fondamentale in un campionato come questo. Servirà attenzione e tanta cattiveria”.

OMNISPORT