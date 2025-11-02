Monza-Spezia 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 11a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Monza-Spezia

Monza e Spezia si affrontano all’U-Power Stadium di Monza domenica 2 novembre 2025 alle 17:15, gara valida per l’11a giornata di Serie B 2025-26. Classifica: Monza 2° con 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), 14 gol fatti e 7 subiti; Spezia 18° a quota 7 (1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte), 10 reti all’attivo e 14 al passivo. Brianzoli in quota promozione con difesa solida, Aquilotti a caccia di continuità per risalire dai bassifondi.

Le ultime partite giocate

Monza in grande spolvero, Spezia in ripresa ma ancora altalenante. Nei cinque turni più recenti i brianzoli hanno raccolto 13 punti, i liguri 5.

Monza x ok ok ok ok Spezia x ko ko ok x

Questo il dettaglio dei risultati:

Monza

Empoli-Monza 1-1; Monza-Catanzaro 2-1; Frosinone-Monza 0-1; Monza-Reggiana 3-1; Palermo-Monza 0-3.

Spezia

Reggiana-Spezia 1-1; Spezia-Palermo 1-2; Spezia-Cesena 1-2; Avellino-Spezia 0-4; Spezia-Calcio Padova 1-1.

L’arbitro di Monza-Spezia

Monza-Spezia si gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitra il signor Federico La Penna. Al VAR Baroni, assistito da Paganessi. In questa stagione l’arbitro La Penna ha diretto 1 gara in Serie B: 0 rigori assegnati, 5 gialli, nessun rosso e 37 falli fischiati (media 5 cartellini/gara).

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: CECCON – BELSANTI

– IV: CALZAVARA

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti

Monza e Spezia incrociano le strade con motivazioni opposte: i brianzoli inseguono il primato, forti di una striscia aperta di successi e di una difesa ermetica, gli Aquilotti cercano conferme dopo i segnali di risveglio dell’ultimo periodo. La sfida ha un sapore storico: è il primo duello tra le due in Serie B, con i precedenti recenti favorevoli ai biancorossi. Il fattore campo pesa: a Monza gli Aquilotti hanno raccolto pochissimo, spesso senza segnare. Gli uomini di Monza spingono forte in transizione diretta e hanno armi pesanti come Dany Mota e la qualità tra le linee; lo Spezia risponde con l’esperienza di Gianluca Lapadula e una maggiore consistenza nei duelli. Numeri e tendenze raccontano un confronto tattico intrigante: attenzione agli attacchi diretti dei brianzoli, alle palle inattive liguri e all’inerzia del momento che potrebbe incidere nei minuti chiave.

Prima assoluta in cadetteria tra Monza e Spezia ; i brianzoli hanno già affrontato tre liguri in B (Genoa, Sampdoria, Virtus Entella), mentre gli Aquilotti trovano la 22ª avversaria lombarda nella loro storia in categoria.

e ; i brianzoli hanno già affrontato tre liguri in B (Genoa, Sampdoria, Virtus Entella), mentre gli Aquilotti trovano la 22ª avversaria lombarda nella loro storia in categoria. Monza ha vinto gli ultimi due incroci di campionato con lo Spezia (in A 2022/23) e insegue un tris mai riuscito nell’era dei tre punti.

ha vinto gli ultimi due incroci di campionato con lo (in A 2022/23) e insegue un tris mai riuscito nell’era dei tre punti. In casa, il Monza non ha mai perso contro lo Spezia nelle prime tre divisioni: 3 vittorie e 4 pareggi, punteggio complessivo 7-2 e ben cinque clean sheet.

non ha mai perso contro lo nelle prime tre divisioni: 3 vittorie e 4 pareggi, punteggio complessivo 7-2 e ben cinque clean sheet. Avvio record per il Monza : 20 punti nelle prime 10 giornate, eguagliato il miglior bottino storico nell’era dei tre punti (come nel 1958/59).

: 20 punti nelle prime 10 giornate, eguagliato il miglior bottino storico nell’era dei tre punti (come nel 1958/59). Serie aperta: Monza a quota quattro vittorie di fila in B; la quinta consecutiva sarebbe un evento che manca dal 1964.

a quota quattro vittorie di fila in B; la quinta consecutiva sarebbe un evento che manca dal 1964. Segnali Spezia : 4 punti nelle ultime due giornate (meglio che nelle otto precedenti), e possibile striscia di tre risultati utili di fila per la prima volta in questa stagione.

: 4 punti nelle ultime due giornate (meglio che nelle otto precedenti), e possibile striscia di tre risultati utili di fila per la prima volta in questa stagione. Trasferta: dopo il 4-0 ad Avellino, lo Spezia può centrare due successi esterni consecutivi in B per la seconda volta nel 2025.

può centrare due successi esterni consecutivi in B per la seconda volta nel 2025. Attacchi diretti: solo il Frosinone fa meglio del Monza (18 sequenze) in B; lo Spezia è fermo a 8. Entrambe hanno segnato 2 gol da queste situazioni.

(18 sequenze) in B; lo è fermo a 8. Entrambe hanno segnato 2 gol da queste situazioni. Stato di forma: Dany Mota ha realizzato 3 gol nelle ultime 2 gare e punta a timbrare per la terza di fila in cadetteria.

ha realizzato 3 gol nelle ultime 2 gare e punta a timbrare per la terza di fila in cadetteria. Leader ligure: da febbraio, Gianluca Lapadula è il miglior marcatore dello Spezia in regular season (7 reti complessive, 3 in 7 presenze quest’anno).

Le statistiche stagionali di Monza e Spezia

Il Monza abbina qualità e ordine: 52% di possesso, 14 gol segnati e solo 7 concessi in 10 gare con 4 clean sheet; produzione offensiva corposa (95 tiri, il 43% nello specchio). Lo Spezia gioca con baricentro più prudente (47% di possesso), ma tira con grande precisione (58% nello specchio) e vince molti duelli. Penalizzano i liguri le 3 espulsioni e i 14 gol subiti; i brianzoli, al contrario, incidono con ritmo e transizioni, limitando le occasioni concesse.

Monza Spezia Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 6 1 Numero di partite perse 2 5 Numero di partite pareggiate 2 4 Gol totali segnati 14 10 Gol totali subiti 7 14 Media gol subiti per partita 0,7 1,4 Percentuale possesso palla 52,0 47,0 Tiri nello specchio della porta 41 39 Percentuale di tiri in porta 43,16 58,21 Numero totale di cartellini gialli 22 17 Numero totale di cartellini rossi 1 3 Capocannoniere Dany Mota 4 Gianluca Lapadula 3 Top assistman Andrea Colpani 1 Salvatore Esposito 2 Giocatore più falloso Paulo Azzi 18 Ales Mateju 23 Giocatore più presente Paulo Azzi 10 Salvatore Esposito 10 Giocatore con più minuti Demba Thiam 900 Salvatore Esposito 896

