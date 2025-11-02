Monza-Spezia 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Monza e Spezia si affrontano all’U-Power Stadium di Monza domenica 2 novembre 2025 alle 17:15, gara valida per l’11a giornata di Serie B 2025-26. Classifica: Monza 2° con 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), 14 gol fatti e 7 subiti; Spezia 18° a quota 7 (1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte), 10 reti all’attivo e 14 al passivo. Brianzoli in quota promozione con difesa solida, Aquilotti a caccia di continuità per risalire dai bassifondi.
Le ultime partite giocate
Monza in grande spolvero, Spezia in ripresa ma ancora altalenante. Nei cinque turni più recenti i brianzoli hanno raccolto 13 punti, i liguri 5.
|Monza
|x
|ok
|ok
|ok
|ok
|Spezia
|x
|ko
|ko
|ok
|x
Questo il dettaglio dei risultati:
- Monza
Empoli-Monza 1-1; Monza-Catanzaro 2-1; Frosinone-Monza 0-1; Monza-Reggiana 3-1; Palermo-Monza 0-3.
- Spezia
Reggiana-Spezia 1-1; Spezia-Palermo 1-2; Spezia-Cesena 1-2; Avellino-Spezia 0-4; Spezia-Calcio Padova 1-1.
L’arbitro di Monza-Spezia
Monza-Spezia si gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitra il signor Federico La Penna. Al VAR Baroni, assistito da Paganessi. In questa stagione l’arbitro La Penna ha diretto 1 gara in Serie B: 0 rigori assegnati, 5 gialli, nessun rosso e 37 falli fischiati (media 5 cartellini/gara).
- Arbitro: LA PENNA
- Assistenti: CECCON – BELSANTI
- IV: CALZAVARA
- VAR: BARONI
- AVAR: PAGANESSI
Informazioni interessanti
Monza e Spezia incrociano le strade con motivazioni opposte: i brianzoli inseguono il primato, forti di una striscia aperta di successi e di una difesa ermetica, gli Aquilotti cercano conferme dopo i segnali di risveglio dell’ultimo periodo. La sfida ha un sapore storico: è il primo duello tra le due in Serie B, con i precedenti recenti favorevoli ai biancorossi. Il fattore campo pesa: a Monza gli Aquilotti hanno raccolto pochissimo, spesso senza segnare. Gli uomini di Monza spingono forte in transizione diretta e hanno armi pesanti come Dany Mota e la qualità tra le linee; lo Spezia risponde con l’esperienza di Gianluca Lapadula e una maggiore consistenza nei duelli. Numeri e tendenze raccontano un confronto tattico intrigante: attenzione agli attacchi diretti dei brianzoli, alle palle inattive liguri e all’inerzia del momento che potrebbe incidere nei minuti chiave.
- Prima assoluta in cadetteria tra Monza e Spezia; i brianzoli hanno già affrontato tre liguri in B (Genoa, Sampdoria, Virtus Entella), mentre gli Aquilotti trovano la 22ª avversaria lombarda nella loro storia in categoria.
- Monza ha vinto gli ultimi due incroci di campionato con lo Spezia (in A 2022/23) e insegue un tris mai riuscito nell’era dei tre punti.
- In casa, il Monza non ha mai perso contro lo Spezia nelle prime tre divisioni: 3 vittorie e 4 pareggi, punteggio complessivo 7-2 e ben cinque clean sheet.
- Avvio record per il Monza: 20 punti nelle prime 10 giornate, eguagliato il miglior bottino storico nell’era dei tre punti (come nel 1958/59).
- Serie aperta: Monza a quota quattro vittorie di fila in B; la quinta consecutiva sarebbe un evento che manca dal 1964.
- Segnali Spezia: 4 punti nelle ultime due giornate (meglio che nelle otto precedenti), e possibile striscia di tre risultati utili di fila per la prima volta in questa stagione.
- Trasferta: dopo il 4-0 ad Avellino, lo Spezia può centrare due successi esterni consecutivi in B per la seconda volta nel 2025.
- Attacchi diretti: solo il Frosinone fa meglio del Monza (18 sequenze) in B; lo Spezia è fermo a 8. Entrambe hanno segnato 2 gol da queste situazioni.
- Stato di forma: Dany Mota ha realizzato 3 gol nelle ultime 2 gare e punta a timbrare per la terza di fila in cadetteria.
- Leader ligure: da febbraio, Gianluca Lapadula è il miglior marcatore dello Spezia in regular season (7 reti complessive, 3 in 7 presenze quest’anno).
Le statistiche stagionali di Monza e Spezia
Il Monza abbina qualità e ordine: 52% di possesso, 14 gol segnati e solo 7 concessi in 10 gare con 4 clean sheet; produzione offensiva corposa (95 tiri, il 43% nello specchio). Lo Spezia gioca con baricentro più prudente (47% di possesso), ma tira con grande precisione (58% nello specchio) e vince molti duelli. Penalizzano i liguri le 3 espulsioni e i 14 gol subiti; i brianzoli, al contrario, incidono con ritmo e transizioni, limitando le occasioni concesse.
|Monza
|Spezia
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|6
|1
|Numero di partite perse
|2
|5
|Numero di partite pareggiate
|2
|4
|Gol totali segnati
|14
|10
|Gol totali subiti
|7
|14
|Media gol subiti per partita
|0,7
|1,4
|Percentuale possesso palla
|52,0
|47,0
|Tiri nello specchio della porta
|41
|39
|Percentuale di tiri in porta
|43,16
|58,21
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|3
|Capocannoniere
|Dany Mota 4
|Gianluca Lapadula 3
|Top assistman
|Andrea Colpani 1
|Salvatore Esposito 2
|Giocatore più falloso
|Paulo Azzi 18
|Ales Mateju 23
|Giocatore più presente
|Paulo Azzi 10
|Salvatore Esposito 10
|Giocatore con più minuti
|Demba Thiam 900
|Salvatore Esposito 896
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Monza-Spezia?
-
Domenica 2 novembre 2025 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Monza-Spezia?
-
All’U-Power Stadium di Monza.
- Chi è l’arbitro di Monza-Spezia?
-
Il direttore di gara è Federico La Penna, assistenti Ceccon e Belsanti; IV uomo Calzavara; VAR Baroni, AVAR Paganessi.
