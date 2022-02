Monza, Stroppa: "Gol assurdi, come si fa?"

06-02-2022 19:52

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa a Sky non ha nascosto la sua rabbia per il ko con la Cremonese: “Di fatto abbiamo regalato i gol, non ci sono commenti da fare. Tra l’altro abbiamo subito i gol nei momenti in cui la squadra era messa bene in campo, non si può commentare e non ci sono parole. E’ assurdo”.

Si salva la prestazione in generale: “E’ un peccato per questo, dobbiamo essere più bravi in fase di realizzazione, non abbiamo capitalizzato. Sono stati due gol devastanti che vanno a togliere dagli occhi una prestazione positiva. La volontà non ci manca, abbiamo qualità, ma ci sono tante cose che fanno la differenza. Oggi c’era la possibilità di accorciare verso le prime due, ma rimaniamo in corsa. non possiamo far finta che non sia successo niente. Ora avanti più incazzosi di prima”.

