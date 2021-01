Morata in clima Inter-Juve: "Chiederò la maglia a Lukaku"

Manca sempre meno alla madre di tutte le partite, il derby d’Italia tra Inter e Juventus: i nerazzurri hanno l’opportunità di ricacciare a -7 i bianconeri che, in caso di successo, si avvicinerebbero a -1 con la possibilità del sorpasso (c’è da recuperare il match col Napoli).

Uno dei protagonisti sarà sicuramente Alvaro Morata che, smaltito l’infortunio muscolare, si candida per prendere il posto dell’acciaccato Dybala in coppia con Cristiano Ronaldo in attacco. Ecco le sue parole nell’intervista concessa a ‘Sky Sport’.”Non vedo l’ora di giocare con i tifosi, è un peccato che non possano esserci: speriamo che questa situazione finisca il più presto possibile. Inter-Juventus resta sempre una grande gara a prescindere, non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Un grande plauso a Lukaku, con cui sarà sfida nella sfida in quel di San Siro.”Romelu ha tutto, è uno dei migliori al mondo. Mi piace il suo stile di gioco e sono contento per lui, è una grande persona. A fine partita gli chiederò la maglia, spero che non attraverserà una gran giornata per il nostro bene. A volte non si ferma, è davvero forte”.

OMNISPORT | 15-01-2021 16:00