Moratti, visto che scoppola la Spal? Il nuovo Lucca non basta al Renate

Tutto quello che è accaduto negli anticipi della 13a giornata del terzo campionato nazionale. Solo due i gironi coinvolti, oggi tocca all'altro

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Sono state ben otto le partite di questo sabato 2 novembre in Serie C. Insomma, un programma bello ricco di anticipi per il terzo campionato nazionale nella sua tredicesima giornata. Andiamo a rivedere tutto quello che è accaduto, girone per girone con eccezione di quello C rimasto temporaneamente a guardare. In copertina ci mettiamo la Spal, caduta rovinosamente sul campo della Ternana ma in procinto di cambiare proprietà dato il chiacchierato interesse di Massimo Moratti.

Girone A: successi preziosi per Trento e Novara

Da chi cominciamo? Dal Trento che per una notte si attacca al trenino delle terze in classifica regolando di misura l’Alcione e raggiungendolo a quota 22 punti. Agli Aquilotti basta il gol di Giannotti per espugnare il Comunale. Proseguiamo quindi col Novara che ha ottenuto un successo prezioso in ottica play-off ai danni del Caldiero che vale il settimo risultato utile consecutivo. Male, invece, il Renate che cade sul campo del Lumezzane per 2-1 e si fa pure scavalcare in classifica dai rossoblù. Menzione speciale per il 19enne De Leo – da qualcuno considerato il nuovo Lucca per stazza fisica – alla sua prima gioia tra i professionisti.

Chi ha letteralmente svoltato in Serie C è l’Arzignano che dal ritorno di Bianchini non sbaglia più un colpo. Terza vittoria di fila per il Grifone nel delicato scontro salvezza con il Giana Erminio. L’1-0 dei giallocelesti è firmato da Mattioli. Di contro, va evidenziato il momento difficile del club di Gorgonzola che nelle ultime cinque partite ha racimolato solamente un punto. Pareggio a reti bianche, infine, tra Virtus Verona e Pro Vercelli: un brodino prima del lungo inverno utile solo a muovere un pochino la classifica.

Girone B: la Spal perde e chiama Moratti

Tutto facile per la Torres che schianta 3-0 la Pianese davanti al proprio pubblico. Mette un po’ di pressione alla capolista Pescara anche la Ternana che regola 4-1 la Spal. Occhio alla situazione della squadra di Ferrara, con Massimo Moratti che potrebbe rilevare la società dalle mani di Tacopina. Sospiro di sollievo in casa del Gubbio che ottiene tre punti nel finale contro il Rimini grazie alla rete di Fossati. In questo modo il coach Taurino salva la panchina, almeno per qualche giorno.