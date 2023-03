Morbidelli: "Sento che siamo migliorati"

Il centauro della Yamaha si gode la qualificazione in Q2

31-03-2023 23:49

Il centauro della Yamaha Franco Morbidelli si gode la sua nona posizione nelle libere del Gp d’Argentina, che gli permette di saltare il Q1: “Per noi è stato un venerdì positivo. Abbiamo iniziato già con un buon feeling, siamo andati avanti in questo weekend andando a migliorare la moto poco a poco. Sento che oggi siamo migliorati, questo è positiv”.

“Ci sono alcune cose su cui lavorare, di sicuro. Ma finora è stato un inizio positivo. Domani sarebbe molto bello per me essere da qualche parte nelle prime due file. Vediamo se sarà possibile”, ha detto l’italobrasiliano, che per una volta ha fatto meglio del compagno di scuderia Fabio Quartararo.