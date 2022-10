06-10-2022 12:46

La sua scomparsa ha emozionato, forse per questo congedo inaspettato, improvviso, che ha scosso quel calcio fatto di incontri, colleghi e anche amici: Gian Piero Ventrone, napoletano, classe 1960 aveva saputo tessere una rete che, a decenni di distanza, si comprende e si apprezza maggiormente.

Non ha solo aiutato i successi di Marcello Lippi, che lo volle con sé alla Juventus, ma sostenuto una fase importante della carriera da allenatore (tentata e poi messa un po’ da parte) di Fabrizio Ravanelli, Fabio Cannavaro e anche di Antonio Conte.

Pierluigi Gollini, che lo ha incontrato al Tottenham, lo ricorda definendolo “uomo vero e autentico in un calcio di uomini finti”.

I successi di Ventrone e il suo metodo

Nomi di una Juventus passata, ma indimenticabile per quanti hanno apprezzato le qualità tecniche e atletiche di quei giocatori resi ancora più spettacolari e indimenticabili dai successi raccolti: titoli di club, personali e quel Mondiale vinto a Berlino nonostante le premesse.

Sono state tante, sentite le testimonianze d’affetto nei confronti di Ventrone e della sua famiglia.

Il post dei suoi figli su Instagram

Su Instagram, sul suo profilo ufficiale, è comparso un post pubblicato dai suoi cari per ringraziare quanto hanno dimostrato loro affetto e vicinanza nei loro riguardi dopo la morte di Gian Piero Ventrone:

“Per chi volesse dare a papà un ultimo saluto, verrà allestita la Camera Ardente presso l’ospedale Fatebenefratelli di Napoli (via Alessandro Manzoni 220) da oggi fino a sabato nei seguenti orari: dalle 8:30 alle 18:30. I funerali si terranno presso la Chiesa di San Luigi Gonzaga ale ore 19 domenica 9 ottobre in via Petrarca 115, Napoli. Vi stringiamo tutti in un caldo abbraccio. Cinzia, Ivan e Martina”

Il comunicato ufficiale del Tottenham

L’annuncio ufficiale, dopo le prime notizie trapelate al mattino, è arrivato dal suo club attuale, il Tottenham di Conte, che lo aveva fortemente voluto, e Fabio Paratici:

“Siamo devastati nel dover annunciare la morte di Gian Piero Ventrone, il nostro preparatore atletico. Fuori dal campo sapeva farsi voler bene, in campo era molto esigente: Gian Piero era diventato rapidamente una figura immensamente popolare tra giocatori e staff. Mancherà molto a tutti: i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento così difficile”.

La dedica più bella che la Juventus poteva fare

Articolato e più partecipe, il ricordo che la Juventus deve a uno dei protagonisti di un’età dell’oro che i tifosi stentano a vedere riflessa nell’attuale fase affrontata dalla squadra e dalla società. Con quella sua Juventus, Ventrone ha vinto e contribuito a vincere tanto, se non tutto quel che si poteva raggiungere in un decennio di cammino comune. A prescindere dallo stesso Lippi:

“Se n’è andato uno dei nomi ‘storici’ della Juve a cavallo dei due secoli. Gian Piero Ventrone ci ha lasciato all’età di soli 62 anni: ha lavorato per tante stagioni come preparatore atletico bianconero, dal 1994 al 1999, contribuendo, insieme a Mister Lippi, a costruire e a prendersi cura di una Juve che ha vinto di tutto, in Italia e in Europa. Ventrone è tornato a Torino poi dal 2001 al 2004, arricchendo il suo (e nostro) palmares di altre vittorie. Un metodo innovativo, una cura della condizione fisica ispirata a criteri moderni, che ha fatto scuola in Italia e all’estero: Ventrone era, sempre con Lippi, nello staff dell’Italia Campione del Mondo 2006, e ha continuato ad arricchire la sua carriera di esperienze importanti, in Francia, in Cina e in Inghilterra, dove ha vissuto le ultime sue avventure. Ricorderemo sempre la sua figura discreta, la sua cura dei dettagli, la sua filosofia del lavoro, e soprattutto quello che forse è stato il suo talento più grande: capire come il calcio (e quindi una delle sue componenti fondamentali, la tenuta fisica e atletica) stesse gradualmente entrando in una nuova era. Una nuova era che, in parte, ha contribuito a scrivere. Ciao, Gian Piero”.

Il ricordo dell’Associazione allenatori

Tra i primi a esprimere il proprio dolore per la notizia l’Associazione italiana Allenatori Calcio, in virtù del ruolo ricoperto in passato dal marine che non tutti ricordano anche per i suoi trascorsi da vice allenatore o in seconda:

“Una notizia che ci sconvolge, inaspettata e tremenda”. “Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale, in quanto mio grande amico – le parole del vicepresidente della componente preparatori atletici, Francesco Perondi -. È stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all’interno del mondo del calcio. Ci mancherà”.

I primi ricordi dei giocatori e dei suoi calciatori

Gollini è stato tra i primi a dedicargli un ricordo, una testimonianza su Instagram, altri seguiranno per offrire una testimonianza pubblica del suo spessore.

Per ora non hanno ancora espresso le loro sensazioni, forse perché troppo scossi o per preservare queste sensazioni palesandole solo in forma privata, le figure a lui più vicine come Antonio Conte, Fabio Cannavaro, lo stesso Lippi e quanti hanno condiviso la carriera di un marine che conosceva il pallone.

