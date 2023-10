MotoGP, GP d'Australia a Phillip Island: info, data e dove vederlo in tv e streaming

Tutto pronto per la sedicesima tappa del calendario del Motomondiale: ancora accesa la battaglia per il titolo tra Pecco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin.

19-10-2023 12:01

È il turno della sedicesima tappa del Motomondiale. Archiviate le emozioni vissute in Indonesia, è il momento di volare a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia. Il weekend dei piloti inizia domani, venerdì 20 ottobre, e si chiuderà domenica 22 con la gara prevista alle 5. Tra i curvoni del suggestivo tracciato, sarà ancora sfida per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, dopo che il campione del mondo in carica ha conquistato il gradino più alto del podio a Mandalika portandosi a +18 sullo spagnolo, caduto tredicesimo giro.

GP Australia, dove vederlo in diretta tv e streaming

L’intero della MotoGp sul circuito di Phillip Island, che si svolgerà da domani, venerdì 20 ottobre, fino a domenica 22, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Inoltre, sarà possibile seguirlo anche in streaming su Now e SkyGo.

Invece, in maniera gratuita su TV8 del digitale terrestre saranno trasmesse le qualifiche e la gara sprint del sabato: sarà trasmessa in differita, invece, la gara della domenica.

Il programma

Venerdì 20 ottobre

Ore 0:00 – Moto3 FP1

Ore 0:50 – Moto2 FP1

Ore 1:45 – MotoGP FP1

Ore 4:15 – Moto3 FP2

Ore 5:05 – Moto2 FP2

Ore 6 – MotoGP FP2

Sabato 21 ottobre

Ore 23:40 – Moto3 FP3

Ore 0:25 – Moto2 FP3

Ore 1:10 – MotoGP FP3

Ore 1:50 – MotoGP Qualifiche

Ore 3:50 – Moto3 Qualifiche

Ore 4:45 – Moto2 Qualifiche

Ore 6 – Sprint Race MotoGP

Domenica 22 ottobre

Ore 0:40 – MotoGP Warm up

Ore 2 – Moto3 Gara

Ore 3:15 – Moto2 Gara

Ore 5 – MotoGP Gara

I dettagli del circuito

Il circuito di Phillip Island, situato sull’omonima isola in Australia, è lungo 4448 metri ed è caratterizzato da dodici curve, tutte molto veloci. Il tracciato è uno dei più suggestivi dell’intero calendario della MotoGp, con vari tratti del circuito che affacciano sul mare. Nell’ultima edizione disputata, è stato Rins ad occupare il gradino più alto del podio, seguito da Marquez e Bagnaia.

Bagnaia: “Weekend impegnativo”

Alla vigilia del GP d’Australia, come di consueto, si è svolta la conferenza stampa dei piloti. A prendere parola, è stato anche Francesco Bagnaia, reduce dal primo posto conquistato in Indonesia, che è subito tornato sulle emozioni del circuito di Mandalika: “Non mi aspettavo di tornare subito in testa. Martin era stabile, poi ha spinto ed è caduto. In quel momento ho mantenuto alta la concentrazione e la calma. I suoi punti forti? Bravo in trazione, non ha punti deboli. Potrebbe migliorare in staccata”.

In seguito, le parole sul circuito di Phillip Island: “Su questa pista è importnate gestire al meglio la gomma posteriore per poi spingere negli ultimi giri. Si tratta di un tracciato particolare, con pioggia e vento che potrebbero farlo diventare un weekend impegnativo. Il meteo potrebbe cambiare da un minuto all’altro, ma siamo pronti a questa eventualità”.

