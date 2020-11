Moto2, Enea Bastianini campione del mondo

Enea Bastianini si è laureato campione del mondo della Moto2. Il centauro della Kalex è arrivato quinto nel Gran Premio di Portogallo: tanto è bastato per conquistare il titolo, chiudendo in classifica generale davanti a Luca Marini e Sam Lowes, entrambi staccati di nove punti.

Delirio per il centauro riminese, alla prime iride in carriera a 22 anni: è il terzo italiano a trionfare nella categoria intermedia dopo Morbidelli nel 2017 e Bagnaia nel 2018. A Portimao si è imposto Gardner su Marini e Lowes, quarto posto per Bezzecchi.

Ordine di arrivo (primi dieci)

1. Gardner

2. Marini

3. Lowes

4. Bezzecchi

5. Bastianini

6. Martin

7. Roberts

8. Fernandez

9. Baldassarri

10. Vierge

OMNISPORT | 22-11-2020 14:12