Moto3, GP Gran Bretagna: Romano Fenati in pole

Romano Fenati domina anche le qualifiche dopo aver fatto lo stesso in tutte le sessioni di prove libere e conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto3 sul circuito di Silverstone. Il 25enne ascolano, sull’Husqvarna del team di Max Biaggi, ha preceduto di 43 millesimi l’argentino della Honda Gresini Gabriel Rodrigo. Seguono altri tre italiani: terzo e anch’egli in prima fila Riccardo Rossi con la KTM BOE Owlride, a 197 millesimi, quarto Andrea Migno della Honda Rivacold Snipers, quinto Niccolò Antonelli della KTM Avintia VR46. Il leader del mondiale Pedro Acosta, con la KTM Red Bull, partirà addirittura ventiduesimo, in ottava e ultima fila.

OMNISPORT | 28-08-2021 14:51