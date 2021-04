Moto3, Gp Portogallo: Acosta beffa Foggia all'ultimo giro

Spettacolo, emozioni e italiani protagonisti a Portimao nel Gp del Portogallo classe Moto3, terza prova del Mondiale 2021.

A vincere al termine di una gara molto appassionante è stato ancora Pedro Acosta: il rookie della KTM, partito dall’ottavo posto, ha bissato la vittoria del Gp di Doha rafforzando il primato in classifica.

Secondo posto per Dennis Foggia e terzo per Andrea Migno, partiti rispettivamente dal secondo posto e dalla pole. Per il romano è il primo acuto stagionale dopo i deludenti risultati a Losail (ritiro e 17° posto).

Acosta mette in chiaro le proprie intenzioni fin dall’avvio impiegando appena quattro giri per risalire al secondo posto alle spalle di Foggia, che aveva nel frattempo sopravanzato Migno.

Parte qui un lungo testa a testa tra lo spagnolo e il romano: Acosta passa al comando a quattro giri dalla fine, ma finisce largo e perde subito il primato.

Il sorpasso decisivo arriva alla curva 13 dell’ultimo giro: Foggia cerca il tutto per tutto poco prima del traguardo, ma deve accontentarsi della seconda posizione.

OMNISPORT | 18-04-2021 13:18