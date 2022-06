Moto3, la diretta del GP di Germania sul circuito del Sachsenring. LIVE

Grazie per aver seguito la diretta del GP di Germania della classe Moto3 e arrivederci alle 12.20 per la gara di Moto2.11:46

Gara anomala per la classe Moto3 con Izan Guevara che centra la terza vittoria stagionale, dominando dall'inizio alla fine e portandosi a sette punti da Garcia nella classifica mondiale. Quinto podio consecutivo per lo spagnolo. Foggia finisce per la quarta volta in stagione nei primi tre, Garcia per la sesta.11:45