MotoGp 2021: il calendario cambia ancora, cancellato un GP

La nuova stagione della MotoGp deve ancora partire ma non mancano i problemi. Come successo nella passata stagione e coma accaduto per altre rassegne sportive che richiedono spostamenti di persone in varie parti del mondo (ultimo esempio gli Australian Open) bisogna tenere conto sia della situazione epidemiologica sia della logistica.

La MotoGp si prepara a dover stravolgere e cambiare ancora il proprio calendario con partenza prevista il 28 marzo 2021. Dopo la cancellazione del GP di Argentina e di quello degli Stati Uniti (previsti ad aprile) ora notizie non proprio rassicuranti arrivano dall’Asia.

Le autorità della Thailandia hanno infatti dato il loro no per lo svolgimento del GP previsto per il 10 ottobre: l’indiscrezione lasciata filtrare nel paese è poi stata ripresa e rilanciata dalla stampa locale.

Il GP asiatico è cancellato e viene slittato di anno, secondo quanto riporta il ‘Bangkok Post’. La gara prevista sul Chang International Circuit di Buriram viene rimandata al 2022 e viene spostato al prossimo anno anche il contratto quinquennale con la Dorna, che avrà validità per il periodo 2022-2026.

I contagi destano preoccupazione in tutto il mondo e ora dopo questa notizia si teme che il calendario possa subire altre variazioni. Questo perché la tappa thailandese era la seconda del “tour asiatico” che include anche anche Giappone (3 ottobre), Australia (24 ottobre) e Malesia (31 ottobre) e ora, inevitabilmente mette a rischio anche queste date.

Ufficialmente non sono state prese decisioni ma i Governi locali in questi paesi sono molto attenti e pronti a bloccare eventuali situazioni ritenute pericolose per la sanità pubblica.

Intanto, se le cose rimanessero così il vuoto lasciato dalla gara thailandese verrebbe riempito dall’Indonesia, paese inserito come riserva nel calendario e che ora potrebbe entrare in gioco.

Da qui all’inizio delle gare è neccessario tenere a mente che tanti saranno i cambiamenti e gli stravolgimenti possibili visto la situazione di incertezza in cui si trovano tutti i paesi e visto anche i ritardi dei vaccini.

OMNISPORT | 03-02-2021 15:49