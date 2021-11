MotoGP 2022, diramata la lista piloti

16-11-2021 15:34

La MotoGP, orfana di Valentino Rossi, deve pensare al 2022. La Fim ha diramato la lista provvisoria di iscritti per il prossimo anno in MotoGP. Saranno ben sette gli italiani in pista, solo gli spagnoli con nove contano più presenti. Questi i piloti azzurri: Andrea Dovizioso, Luca Marini, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi. Nelle moto, la Ducati schiererà otto vetture divise per quattro team: ufficiale, Pramac, Gresini e il neo arrivato VR46 di Rossi.

Saranno invece cinque i debuttanti: Raul Fernandez, Darryn Binder, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Remy Gardner. La MotoGP così avrà tre le coppie di fratelli: Alex e Marc Marquez; Aleix e Pol Espargaro; Brad e Darryn Binder.

Questa la lista dei piloti:

4 Andrea Dovizioso (Yamaha Rnf)

5 Johann Zarco (Ducati Pramac)

10 Luca Marini (Ducati VR46)

12 Maverick Vinales (Aprilia)

20 Fabio Quartararo (Yamaha)

21 Franco Morbidelli (Yamaha)

23 Enea Bastianini (Ducati Gresini)

25 Raul Fernandez (Ktm Tech3)

30 Takaaki Nakagami (Honda Lcr)

33 Brad Binder (Ktm)

36 Joan Mir (Suzuki)

40 Darryn binder (Yamaha Rnf)

41 Aleix Espargaro (Aprilia)

42 Alex Rins (Suzuki)

43 Jack Miller (Ducati)

44 Pol Espargaro (Honda)

49 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini)

63 Francesco Bagnaia (Ducati)

72 Marco Bezzecchi (Ducati VR46)

73 Alex Marquez (Honda Lcr)

87 Remy Gardner (Ktm Tech3)

88 Miguel Oliveira (Ktm)

89 Jorge Martin (Ducati Pramac)

93 Marc Marquez (Honda)

