27-12-2022 21:30

A La Gazzetta dello Sport, Giacomo Agostini ha nuovamente elogiato il campione del mondo Bagnaia, reduce dal primo titolo MotoGP: “Bagnaia è uno che mi piace, è un po’ tra me e Valentino: Rossi era molto showman, vivace. Pecco è all’opposto, tranquillo, serio. Io ero una via di mezzo. Siamo un bel trio, con le nostre differenze ma la stessa passione“.

Agostini a Bagnaia: “Ricapiterà questa occasione?”

Adesso, Bagnaia è incerto se continuare col numero 63 la prossima stagione. Questo il consiglio di Agostini: “Io metterei il numero 1, per ragioni di marketing hanno iniziato tutti ad avere il proprio. Ricapiterà un’occasione così? Ducati quest’anno era un passo avanti ed è un vantaggio non da poco. Gli altri non solo devono raggiungerla, ma fare anche un passo più grande, mentre a Borgo Panigale possono evitare rischi inutili“.

Agostini: “Bagnaia non potrà lamentarsi della Ducati”

Nella prossima stagione, Bagnaia dovrà guardarsi le spalle anche dal compagno Bastianini. Un problema non da poco per Agostini per la Ducati: “Avere due galli è sempre complicato… Il primo rivale è il tuo compagno, ma tu vuoi battere tutti. Semplicemente, con un compagno forte non puoi aggrapparti a scuse sulla competitività della moto“, cosa che molto spesso è accaduta in passato.

La previsione di Agostini su Marquez

Sul principale rivale di Bagnaia per il titolo però, Agostini non ha dubbi: “Il rivale di Bagnaia? Domanda difficile, trovo Marquez un gran pilota, aggressivo, che non molla mai. Se la Honda gli darà la moto giusta potrà essere lui… Se la Honda non gli darà una moto competitiva dopo esserti innamorato ti disinnamori e cambi strada“. Una previsione ma anche una sorta di consiglio all’otto volte campione.

Infine, Agostini ha chiosato parlando di Morbidelli e dell’Aprilia: “Il calo di Franco ha sorpreso tutti. Certo, non ha avuto una grande moto, ma ha faticato a stare vicino a Quartararo. Spero in una stagione di riscatto perché Yamaha non lo aspetterà. L’Aprilia è stata la sorpresa prima di andare in difficoltà. Nessuno si aspettava quell’inizio. Sono curioso di vedere i test e le prime gare, spero di rivederli davanti“, ha concluso il 15 volte campione del mondo.