MotoGP, Aleix Espargaro: "Il nuovo pacchetto aerodinamico funziona bene"

17-06-2022 17:56

Era stato detto già alla vigilia del GP di Germania, ma al Sachsenring l’Aprilia va davvero forte, come dimostra il quarto posto nella combinata di Aleix Espargaro, unica moto differente da una Ducati nelle prime sei posizioni.

Campionato davvero memorabile quello di Aleix, che non ha nessuna intenzione di accontentarsi e vuole sfruttare il tracciato favorevole per guadagnare altri punti in ottica mondiale piloti.

Queste le sue parole al termine delle FP2, rilasciate a Sportweek e riportate da OA Sport:

“Nel corso delle FP2 abbiamo fatto un passo avanti con nuovo pacchetto aerodinamico che mi ha regalato più stabilità. La differenza non è gigantesca, però sono in grado di spingere di più. La moto balla di meno, e accelera meglio. Le gomme sono più attaccate al terreno quando vado in rettilineo, e questa cosa è fondamentale. A questo punto rimarrò con questa aerodinamica per i successivi due giorni. A Barcellona abbiamo optato per la gomma posteriore media. In questa pista invece il grip con la gomma dura è alto, cosa davvero strana. La gara sarà lunga e le prime tornate saranno decisive. I sorpassi? Vado forte nelle curve 9, 10 e 11 dunque sarò in grado di provarci in curva 12, dopo la discesa. Fino a quel punto ogni attacco è quasi impossibile”.