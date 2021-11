Motogp, Alex Marquez: "Contento per la mia prima Top-5"

07-11-2021 19:29

Lo spagnolo della Honda Alex Marquez, fratello del cabroncito Marc, conquista la quarta posizione oggi nel Gran Premio del Portogallo a Portimao, cosa gli da un’incredibile carica per affrontare l’ultima gara dell’anno a Valencia e per prepararsi mentalmente in vista dei un 2022 dove è chiamato a fare sicuramente meglio.

Queste le sue parole:

“Sono davvero felice, per me e per la squadra, ma ho un po’ di amaro in bocca: non sono riuscito nemmeno a tentare di superare Miller per via della bandiera rossa, ma l’importante è che Oliveira stia bene. Ma è comunque la prima volta in stagione che ho conquistato la top 5, e ne sono davvero contento: non ho mai smesso di credere in me stesso […] La gara è stata molto bella, il nostro passo era molto più veloce rispetto alle prove; non mi aspettavo di fare così tanti giri sotto l’1:39 […] Nell’arco della stagine abbiamo fatto vari errori, ma oggi abbiamo dimostrato che possiamo lottare per le posizioni più alte. Con il nuovo telaioqualche miglioramento ad Austin e Misano lo abbiamo notato, ma non quanto oggi; adesso sappiamo che questa è la strada giusta”.

OMNISPORT