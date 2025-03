MotoGP Austin, libere bagnate a Morbidelli, Marquez 3° e caduto, Bagnaia 6°. Caso Martin: Dall'Igna accusa Rivola

Franco Morbidelli fa il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe ad Austin su pista bagnata davanti a Miller e Marc Marquez caduto come Bezzecchi, Bagnaia 6°. Polemica tra Dall'Igna e Rivola per Jorge Martin

Tanta pioggia ha accolto la MotoGP nel Gran Premio delle Americhe. Prima sessione di prove libere ad Austin sotto l’acqua con asfalto nuovo e pista bagnata che ha mietuto diverse vittime. Alla fine delle fp1 a far segnare il miglior tempo ci ha pensato Franco Morbidelli in sella alla Ducati del Team VR46 davanti a Jack Miller con la Yamaha e Marc Marquez con la Ducati ufficiale protagonista di una delle tante cadute, un highside molto simile a quello che ha colpito anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Sesto tempo per Pecco Bagnaia. Intanto è polemica tra Gigi Dall’Igna e Massimo Rivola per Jorge Martin presente al COTA.

GP Americhe: Morbidelli veleggia, Marquez c’è, Bagnaia 6°

Franco Morbidelli è stato il più veloce nelle prove libere di Austin, disputate su pista bagnata: il pilota VR46 in 2’12.531 ha preceduto la Yamaha Pramac di Jack Miller sempre a suo agio sul bagnato e la Ducati di Marc Marquez, a seguire Johann Zarco e la Honda del Team LCR ad occupare la quarta posizione, a soli 307 millesimi dalla vetta. A completare la top 5 poi c’è la migliore delle KTM, che è quella di Pedro Acosta.

Pecco Bagnaia chiude sesto con qualche problema nel terzo settore, mentre è veloce negli altri. Alle spalle del tre volte iridato si è piazzato Alex Marquez, secondo nel mondiale, che in sella alla Ducati GP 24 del Gresini Racing è davanti alla KTM RC16 di Maverick Vinales.

Brutte cadute per Marc Marqeuz e Bezzecchi: video

Nel corso del turno di prove libere diverse scivolate e cadute su pista bagnata, peraltro asfalto nuovo, di Austin. In particolare paurosi gli highside di Marco Bezzecchi e Marc Marquez disarcionati dalle rispettive moto.

Caso Martin: scoppia la polemica tra Dall’Igna e Rivola

Al COTA di Austin si è rivisto Jorge Martin. Il campione del mondo è ancora infortunato dopo le due cadute con tanto di operazioni, la prima nei test a Sepang, la seconda in allenamento poco prima del debutto stagione. Ma lo spagnolo che spera di rientrare in Qatar è al centro di una feroce polemica che sta spaccando in due il paddock della MotoGP.

Secondo i regolamenti non è concesso ai piloti titolari di fare delle prove al di fuori dei test ufficiali a meno di non far parte dei team che rientrano nelle concessioni (Yamaha e Honda). Quindi per Martin non ci sarebbe possibilità di allenarsi con una motogp in vista del rientro ma solo con derivate di serie. Aprilia ha chiesto una deroga. Proprio in queste ore ad Austin si è tenuta una riunione della MSMA che riunisce tutti i costruttori ma pare non ci sia stata unanimità sul dare questa deroga a Martinator.

Secondo voci di corridoio sarebbe stata la Yamaha l’unica a votare contro. Ai microfoni di Sky Sport un particolarmente contrariato Gigi Dall’Igna ha anticipato l’esito della riunione: “Ieri qualcuno, non Ducati, non ha votato a favore, pertanto non è ancora stato deciso in merito”.

Il team manager di Ducati è entrato nello specifico: “Nell’unica valutazione ufficiale che c’è stata, ovvero quella di ieri, Ducati ha deciso di seguire la maggioranza (votare per il sì, ndr). Lo abbiamo fatto perché Martin è un pilota importante per Ducati con noi ha vinto un Mondiale, ci è sembrato giusto nei suoi confronti. In ogni caso devo dire che le regole a stagione in corso non dovrebbero essere cambiate e questa era la nostra idea espressa nel corso della prima riunione tenutasi in Argentina”.

Quindi arriva l’affondo di Dall’Igna contro Aprilia e Rivola in particolare: “Devo dire che non ci è piaciuto assolutamente il modus operandi di Massimo Rivola che ha messo in giro delle notizie che non erano vere e soprattutto ha messo in giro delle notizie confidenziali. Quanto si dice nelle riunioni della MSMA dovrebbe restare all’interno”.

