MotoGP Aragon, Marquez rivela: "Vorrei essere come Bagnaia". Pecco deluso avverte Michelin

Dopo la vittoria nella Sprint (che segue a sua volta i primati nelle libere e la pole) Marc Marquez si concentra sulla gara di domani e fissa un punto di riferimento. Bagnaia spiega cosa è andato storto

Marc Marquez trionfa nella Sprint Race del GP di Aragon e conquista il suo primo successo in sella ad una Ducati. Il tutto mentre Francesco Bagnaia vive un sabato da tregenda, almeno nella gara veloce, con il nono posto al traguardo e la perdita della leadership della classifica di MotoGP, sebbene per 3 punti (in testa torna Jorge Martin, piazzatosi secondo nella Sprint, in un eterna commedia delle parti tra i due che si scambiano di continuo il posto con distacchi infimi).

Marquez: “Felice ma bisogna completare il lavoro domani”

Quindi, Marquez dopo la vittoria di Misano nel 2021, epoca Honda, torna per la prima volta a mietere un successo in una pista, quella di casa, che tanti successi gli regalò nella sua era trionfale. Certo, parliamo della gara veloce del sabato, e quindi per completare degnamente l’opera bisogna conquistare la preda più grossa, la gara di domani. Lo stesso spagnolo (che domenica partirà dalla pole, conquistata oggi con oltre 8 decimi sul primo inseguitore, il connazionale Pedro Acosta) ha sottolineato la cosa ai microfoni di Sky Sport, a fronte di una comprensibile euforia nel team Gresini: “Ma si tratta solo di una Sprint“. Ma per la sua squadra è un punto di partenza: “E se domani la pista sarà nelle migliori condizioni, Bagnaia e Martin saranno più vicini: sono perciò felice ma resto concentrato, domani voglio finire il lavoro“.

E in merito alla lotta per il titolo, Marquez ha riconosciuto il fatto che è un argomento molto prematuro (dista a 75 punti dal primo posto): “Un weekend non fa un intero Mondiale: intanto dobbiamo finirlo al meglio, poi cercheremo di avere la stessa costanza di Bagnaia e Martin“. Poi la rivelazione con il tributo a Pecco: “Mi piacerebbe essere come lui, che magari fa fatica in un fine settimana ma poi va forte negli altri dieci. È questo su cui dobbiamo assolutamente lavorare. Ma di gara in gara stiamo imparando”.

Per Bagnaia una Sprint da dimenticare, sin dalla partenza

Bagnaia però come abbiamo detto ha sofferto e non poco la gara Sprint di oggi. Già la partenza non è stata delle migliori, condizionata dall’essere scattato nella parte più sporca del tracciato. Da lì il campione del mondo in carica ha messo in atto una piccola rimonta, per poi ripiombare nelle retrovie della top ten dopo un lungo in curva 5. Il piemontese ha faticato con l’anteriore, problema che lo fa impensierire sin da ieri mentre Marquez dominava libere e pre-qualifiche.

“Dobbiamo confrontarci con Michelin”

Ma qual è stato il vulnus che ha azzoppato Pecco oggi? Nelle interviste rilasciate a Sky Sport dopo la Sprint ha alleggiato una questione di pneumatici, pur non citandoli esplicitamente: “Oggi è successo qualcosa che va oltre le nostre capacità di lavorare sulla moto. Può capitare, ma magari più tardi ci confronteremo con Michelin“.

Poi sulla partenza ha spiegato che avevano ricevuto la promessa di una pulizia della pista, che però non è avvenuta (“forse a causa della pioggia o non so”). Bagnaia ha anche sottolineato che, nonostante la pessima partenza, non aveva perso poi così tanto. Poi però “dalla curva 5 in poi ho capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Ogni volta che provavo a fare angolo subivo dei notevoli bloccaggi, non riuscivo ad inserire la moto e perdevo ogni volta tantissimo. È stata una gara dura”.

“A Marquez sta riuscendo qualcosa che per altri invece è complicato”

Quindi Pecco ha aggiunto: “La mia ambizione è quella di poter vincere ogni gara, ma oggi realisticamente potevamo lottare con Martin. Marquez invece sta facendo qualcosa che agli altri viene complicato: in due o tre punti riesce a piegare la moto senza perdere l’anteriore“. Secondo il pilota ufficiale Ducati il loro potenziale “era molto più alto”, perciò domani sarà tutto da vedere con un’altra gomma al posteriore “che useremo sicuramente”.