MotoGp, Austin: Marc Marquez fa paura, bene la Ducati. Rossi dietro

Marc Marquez impressiona durante le seconde libere del Gran Premio di Austin, in Texas, e prenota la pole position in vista delle qualifiche di sabato. Il centauro della Honda conferma il grande feeling sulla pista statunitense, facendo il vuoto nella sessione pomeridiana con il tempo di 2:04.164.

Una grande prestazione per l’otto volte campione del mondo di MotoGp, che ad Austin ha praticamente sempre vinto, a parte nel 2019, quando è caduto mentre stava dominando.

In una sessione probabilmente cruciale per la qualificazione in Q2 (le terze libere del sabato mattina rischiano di essere condizionate dal maltempo), oltre al fuoriclasse della Honda brilla la Ducati, con Jack Miller secondo ad appena 15 millesimi, l’unico in grado di avvicinarsi allo spagnolo.

Terzo tempo per il leader del Mondiale Fabio Quartararo, poi le due Honda di Pol Espargarò e Nakagami. Sesto Pecco Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale. Nei dieci anche le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco e quella Esponsorama di Enea Bastianini.

Passi in avanti per Andrea Dovizioso, che si sta adattando alla Yamaha M1, quattordicesimo, e Franco Morbidelli, ancora convalescente per il problema al ginocchio, quindicesimo.

Valentino Rossi chiude al diciassettesimo posto, davanti ad Aleix Espargarò: il pilota dell’Aprilia è protagonista di una sessione sfortunata, finendo a terra senza conseguenze.

I tempi della seconda sessione di prove libere:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 2’04.164

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team 2’04.179 0.015 / 0.015

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP 2’04.366 0.202 / 0.187

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team 2’04.552 0.388 / 0.186

5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU 2’04.612 0.448 / 0.060

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team 2’04.663 0.499 / 0.051

7 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 2’04.677 0.513 / 0.014

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 2’04.723 0.559 / 0.046

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR 2’04.802 0.638 / 0.079

10 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 3 2’04.836 0.672 / 0.034

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing 2’04.852 0.688 / 0.016

12 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 2’04.933 0.769 / 0.081

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR 2’05.094 0.930 / 0.161

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT 2’05.137 0.973 / 0.043

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP 2’05.296 1.132 / 0.159

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL 2’05.614 1.450 / 0.318

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT 2’05.631 1.467 / 0.017

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing 2’05.682 1.518 / 0.051

19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini 2’06.209 2.045 / 0.527

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing 2’06.235 2.071 / 0.026

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing 2’06.257 2.093 / 0.022



OMNISPORT | 01-10-2021 22:07