MotoGP, Bagnaia: "Gara perfetta, ma domani sarà più difficile"

Il campione del mondo ha vinto la sua seconda Sprint con la Ducati in Texas e si è riscattato dalla caduta in Argentina.

15-04-2023 23:10

Dopo la doppietta di Portimao, a Termas de Rio Hondo il weekend si era chiuso male per Pecco Bagnaia con tanto di caduta in gara. Ad Austin, in Texas, è ripartito subito forte. Si è preso la pole position e si è ora aggiudicato anche la corsa Sprint. Dopo la gara ha parlato così: “È stata una gara perfetta rispetto a quella in Argentina, dove ho avuto problemi. Sono partito bene, ho cercato di spingere e di fare il mio passo”.

Bagnaia ha quindi aggiunto: “Questo è bastato per crearmi un bel vantaggio. Oggi le condizioni erano complicate per via del calore e della temperatura molto alta. In frenata la pista era molto scivolosa. Ma sono contento. Ora dobbiamo concentrarci su domani, perché sarà molto più difficile“.