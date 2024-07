MotoGP, Bagnaia, Marquez e Martin si sfidano al Sachsenring. Pecco ha il suo favorito: "Qui fa la differenza"

Classifica conferenza stampa in vista del Gp di Germania con i "tre tenori" della MotoGP, Bagnaia, Marquez e Martin pronti a darsi battaglia al Sachsenring. Pecco vuole continuare il filotto

Da Assen al Sachsenring il passo è breve. La MotoGP si ritrova a meno di una settimana dall’Olanda per il Gran Premio di Germania. Dove si rinnoverà ancora una volta la sfida tra i tre tenori della classe regina con un Pecco Bagnaia in trend positivissimo dopo 3 vittorie di fila e due Sprint che mira al sorpasso in classifica ai danni di Jorge Martin mentre il terzo incomodo Marc Marquez correrà su una pista amica dove ha sempre dato il meglio di se. I tre big si sono sfidati già in conferenza stampa.

Bagnaia punta al poker e al sorpasso su Martin: “Ma Marquez può essere favorito”

Bagnaia arriva in Germania con le idee molto chiare dopo un filotto di successi disarmante, per gli altri, arrivata dopo la caduta nella Sprint in Spagna all’ultimo giro quando era in testa e che lo ha visto poi vincere le gare di Barcellona il giorno dopo, per poi centrare due doppietta, al Mugello e ad Assen. Eppure il sorpasso a Martin non è ancora arrivato in classifica piloti.

Pecco però punta a continuare il trend di successi, il sorpasso arriverà in automatico: “Vengo da tre weekend in cui siamo stati molto forti, negli ultimi weekend abbiamo cambiato approccio al lavoro e ci ha aiutato, mi sono sentito sempre meglio sulla moto e questo mi ha dato grande motivazione”.

Bagnaia però individua in Marquez il favorito per la Germania: “Marc ha potenzialità in questo tracciato, si sa che dà il meglio nei circuiti sinistrorsi. Vedremo… io proverò a fare come negli ultimi GP. Per Ducati anche qui penso che sarà una grande battaglia tra noi ducatisti”.

Martin vuole bissare lo scorso anno “ma sarà difficile con Pecco e Jorge”

E’ ancora il leader del Mondiale anche se nelle ultime gare ha incassato 5 sconfitte di fila nel confronto con Bagnaia, Jorge Martin, promesso sposo Aprilia, non si demoralizza ed è pronto a ripetere la vittoria dello scorso anno in Germania: “Il livello è migliore rispetto al 2023, di certo ci sarà bagarre con Marc e Pecco. Mi sento forte e fiducioso”.

MotoGP, Marquez: “Mi manca ancora qualcosa per vincere”

“Mi serve un week end perfetto per battere Martin e Bagnaia”. Marc Marquez ammette un po’ di insofferenza nel non essere ancora riuscito a griffare una vittoria in questo Motomondiale nonostante abbia una Ducati. Ma lo spagnolo spera nel Sachsenting come amuleto: “Le aspettative sono alte qui. Cercheremo di fare il massimo, vedremo se il Sachsenring mi aiuterà in questo senso”.

Marquez a espressa domanda traccia un parallelo tra la Ducati 2024 in dotazione a Martin e Bagnaia e la sua Ducati 2023: “Le nostre moto in alcuni tracciati hanno più problemi, su altri meno. Noi abbiamo iniziato a ricevere alcuni aggiornamenti, un nuovo pacchetto aerodinamico che però non sono riuscito a provare, ma credo il nostro pacchetto sia competitivo”.

Gran Premio di Germania, il programma completo

Venerdì 5 luglio

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere1

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 6 luglio

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere2

10:50-11:05 MotoGP Q1

11:15-11:30 MotoGP Q2

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 7 luglio