MotoGP, Bezzecchi: "Non era giornata, sono deluso"

Il pilota Ducati Mooney VR46 ha chiuso solo ottavo nella gara della domenica del Mugello, quarto il compagno Marini.

11-06-2023 17:07

Dopo il secondo posto nella Sprint, Marco Bezzecchi non è andato oltre l’ottavo posto nel Gran Premio d’Italia sulla pista del Mugello. Una giornata faticosa per il ducatista Mooney VR46, che ne ha parlato così a Sky Sport MotoGP: “Non so che cosa non andasse oggi. Alla terza curva ho capito che non era giornata. Non avevo confidenza con la moto, non riuscivo a fare niente con la moto, andavo sempre peggio”.

Bezzecchi ha poi aggiunto: “Stamattina sono andato forte, ieri anche, mi aspettavo un po’ di più e speravo di fare un po’ di più, però ho dovuto sopravvivere e almeno qualcosina abbiamo portato a casa. Per fortuna la settimana prossima c’è il Sachsenring, quindi da quel punto di vista ci va bene. Comunque si impara di più quando si fa fatica che quando si sta sempre davanti“.