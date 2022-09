MotoGP, Binder: "Non ero mai partito dalla prima fila"

24-09-2022 11:12

Il centauro della KTM, sfruttando la pista totalmente bagnata, si prende la terza posizione sulla griglia di partenza a Motegi, in Giappone, 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022.

Queste le sue parole a Sky Sport:

“Certamente è stato più semplice di quanto ho trovato il successo in Austria sotto la pioggia con le gomme da asciutto, dato che questa volta avevo le gomme giuste. Sono davvero contento di avere la possibilità di scattare dalla terza posizione in gara, non mi era mai successo di iniziare dalla prima fila da quando corro in MotoGP. Solitamente non sono forte sul bagnato, però in questa occasione mi sono sentito davvero alla grande. Sono stato in grado di spingere forte alla fine del turno ed è stata quella la chiave per centrare questo incredibile risultato”.