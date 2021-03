MotoGp, da Melandri parole al vetriolo su Lorenzo

Il grande giorno dell’inizio del Motomondiale è arrivato. In Qatar si sono aperte le danze con la grande attesa per quello che sarà la MotoGP 2021 dopo l’incertezza dello scorso anno dovuta all’assenza di Marquez che salterà anche l’avvio di questo campionato. Tra le tante novità, a latere, c’è quella di Marco Melandri nelle vesti di commentatore tv per Dazn. In una delle tante interviste di questi giorni, Macho ha avuto parole dure nei confronti di un altro ex illustre, Jorge Lorenzo.

Melandri: “Lorenzo dice la cosa sbagliata nel momento sbagliato”

All’ex campione mondiale della 250cc in un’intervista video concessa a Motorsport.com è stato chiesto, da grande ex del Motomondiale, come si vive lo stare lontano dalle scene, con un parallelo con Jorge Lorenzo, anche lui fresco ritirato dalle competizioni, almeno per ora, che però a differenza di Macho dispensa post e tweet al vetriolo sui social su molti dei suoi colleghi.

Melandri ha risposto pan per focaccia a Lorenzo: “Quando tu lasci ti rimane un po’ di rabbia, lui non si è ritirato al meglio (dopo il flop in Honda Hrc due anni fa, ndr) ma sicuramente Lorenzo ha una dote, dire la cosa sbagliata nel momento peggiore. Però non credo che sia una persona cattiva, vuole fare ironia ma non gli viene bene. Magari vedere dei buoni piloti che ora vanno bene quando tu sei a casa può dare fastidio”.

Lorenzo polemico con tutti

In pista e fuori non era mai stato simpaticissimo, ora che ha appeso casco e tuta al chiodo, Jorge Lorenzo lancia spesso sentenze e strali, non solo nelle interviste ma spesso e volentieri sui social. Recentemente il maiorchino, 5 volte campione del mondo, è stato spesso protagonista di un botta e risposta con Cal Crutchlow dopo che l’inglese era stato scelto da Yamaha come tester proprio al suo posto.

Melandri fa le carte alla MotoGP 2021

Pochi giorni fa Marco Melandri era stato protagonista di una intervista in cui aveva provato a fare un quadro della situazione, a moto ferme, di quello che sarà il Mondiale di MotoGp al via “Mi aspetto un mondiale sulla falsariga del 2020. Molto equilibrio, molti vincitori diversi e gran premi che si risolveranno in volata”. Ma era entrato nello specifico di ogni protagonista dal campione in carica Mir, passando per i due alfieri italiani, Rossi “Credo però che con la sua classe ed esperienza sarà sicuramente protagonista” e Morbidelli e tutto il resto della pattuglia tricolore priva di Dovizioso, fino al rientro, quando avverrà, di Marquez “E’ una grande incognita. In assoluto da un infortunio grave come il suo non è impossibile uscire e tornare vincenti”.

SPORTEVAI | 26-03-2021 11:37