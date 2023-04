Cronaca in diretta

Si torna in pista a meno di 24 ore dalla Sprint Race del sabato caratterizzata dal dominio di Bagnaia, leader mai in discussione della gara breve. Alle sue spalle ottimi segnali da Rins e Martin mentre inizio più complicato di fine settimana sia per Bezzecchi (sesto) che per Quartararo (caduta).

Piloti che cercano la concentrazione in griglia di partenza. Dieci minuti al via della gara.

Si riparte con Bagnaia, Rins e Marini ad occupare la prima fila. Seconda fila con Marquez, Bezzecchi ed Espargaro. Settima casella in griglia per Quartararo.

Giro 7. Caduta per Miller! Sale in terza posizione Quartararo con Marini e Bezzecchi alle sue spalle.

La MotoGP torna in pista col GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2023 sul circuito di Austin, in Texas. Francesco Bagnaia va a caccia del tris dopo la pole position e la vittoria nella Sprint Race in un grande sabato per il campione del mondo della Ducati. Pecco ha dominato la SR dal primo all’ultimo giro, secondo Alex Rins e podio completato dalla Ducati di Jorge Martin. Bezzecchi chiude in sesta posizione davanti a Luca Marini e mantiene la testa del Mondiale con un punto di vantaggio su Bagnaia.

Per quanto riguarda le qualifiche e la griglia di partenza prima pole della stagione per il campione del mondo in carica della MotoGp Pecco Bagnaia, che partirà davanti alla Honda di Alex Rins, e le tre Ducati di Luca Marini, Alex Marquez e Marco Bezzecchi, che arrivava dal Q1. Aleix Espargarò è il migliore dei piloti Aprilia, nei primi dieci anche Fabio Quartararo (caduto nella Sprint Race), Vinales e Zarco. Il Gran Premio delle Americhe si corre sul circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 20 giri. Semafori spenti e gas a martello alle 21.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: