MotoGP, GP Thailandia diretta LIVE Buriram

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista sul circuito di Buriram con il GP di Thailandia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2023. Dopo la vittoria di Jorge Martin ieri nella Sprint Race il distacco da Bagnaia si è ridotto a 18 punti. La classifica piloti è attualmente così composta

F. Bagnaia 369 J. Martin 351 M. Bezzecchi 297 B. Binder 233 A. Espargaro 190

Ieri nella Sprint Race vittoria perentoria di Jorge Martin su Ducati Pramac che ha dominato la corsa breve del sabato dal via fino alla bandiera a scacchi con ampio margine su Brad Binder (Ktm) e Luca Marini (Ducati VR46) che hanno completato il podio. Male Francesco Bagnaia che è partito a rilento dalla sesta piazza ed è riuscito a risalire solo fino al 7° posto. Ora il vantaggio di Pecco su Martinator si è ridotto da 27 a 18 punti.

Per quanto riguarda la griglia di partenza sarà la stessa della SR: Jorge Martin parte in pole position (per Martinator 4 pole nelle ultime 6 gare). In prima fila con il pilota Ducati Pramac anche Luca Marini ( Ducati VR46 Mooney) e Aleix Espargaró (Aprilia). Dalla seconda fila scatteranno Marco Bezzecchi, Brad Binder su Ktm e il leader del mondiale, Pecco Bagnaia, sesto. A completare la top ten: 7° Alex Marquez, 8° Marc Marquez, 9° Vinales e 10° Quartararo. Di Giannantonio scatterà 13°, Morbidelli 18°, ultimo Bastianini. La Gara Sprint del Gran Premio della Thailandia si corre sul circuito di Buriram. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 10.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: