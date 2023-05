MotoGP, dopo Le Mans è batti e ribatti tra Pecco Bagnaia e Hervé Poncharal

Il campione del mondo accusato da Poncharal di volere 'vantaggi' sui team satelliti: "Ogni parola è usata per fare polemica, parlerò solo dello sport che amo".

19-05-2023 15:59

Lo sfortunato week-end di Le Mans, che ha regalato al campione in carica il terzo ‘zero’ in stagione e il fiato sul collo di Marco Bezzecchi, ormai a una incollatura nella classifica iridata dopo il colpaccio in Francia, lascia in eredità un polverone di polemiche a Pecco Bagnaia, che provando a spiegare il perché dei numerosi contatti di questo inizio stagione si è attirato le ire di Hervé Poncharal.

MotoGP, Poncharal bacchetta Bagnaia

Il Team Principal GasGas Hervé Poncharal, che è nel contempo portavoce dei team satelliti della MotoGP, ha tuonato contro il campione torinese, travisando in parte le riflessioni sulla sicurezza in pista in una richiesta di ‘limitazioni’ a loro sfavore: “Pecco ha detto una gran stupidaggine, i team satelliti sono in griglia per fare bene e non solo per occupare le caselle. Di solito le sue parole sono equilibrate, per lui ho ammirazione e rispetto: come tutti, arriva da Moto3 e Moto2, e la talentuosa cavalcata verso la moto ufficiale nasce da una moto satellite. Il lavoro finora svolto con Costruttori, Dorna e Fim per comporre una griglia di partenza di valore è ottimo”.

MotoGP, le parole di Bagnaia che hanno acceso la polemica

Pecco Bagnaia aveva in realtà preso alla larga la questione ‘moto satelliti’, provando a correlare l’elevato numero di incidenti in quest’avvio di campionato e il livellamento che ormai queste hanno raggiunto nei confronto dei team ufficiali: “Non ci sono più i 6-7 decimi di un tempo tra moto ufficiali e moto satelliti, quello probabilmente evitava qualche contatto di troppo; adesso il livello è estremo , tutto dal punto di vista aerodinamico arriva al limite e qualche pilota che non ha il mezzo adeguato cerca di sorpassare sei rivali in un giro. Occorrerebbe stabilire una sorta di differenza tra moto ufficiale e moto satellite”.