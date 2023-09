MotoGP, dove vedere il Gp di Catalunya in tv e in streaming

Il calendario degli appuntamenti da non perdere a Montmelò. Dove Pecco Bagnaia non ha mai vinto e dove proverà stavolta ad allungare il proprio vantaggio nella classifica generale.

01-09-2023 10:22

La MotoGP torna in pista! Si va in scena al Montmelò per l’undicesimo Gran Premio stagionale, quello di Catalunya che rappresenta storia e tradizione del Motomondiale. Chi vince qui, diventa campione. Così è stato nel 59% dei casi in un evento riportato a settembre dopo qualche edizione nella quale era stato anticipato all’inizio dell’estate.

L’albo d’oro della competizione vanta diversi nomi illustri, dal primatista Valentino Rossi a Casey Stoner, da Jorge Lorenzo a Marc Marquez. L’ultimo a vincere da queste parti è stato invece Fabio Quartararo, oggi un po’ appannato. Che sia l’ennesima occasione per allungare in classifica per Pecco Bagnaia?

Dopo la doppietta in Austria il piemontese è in rampa di lancio con Martin che proverà un disperato tentativo di riavvicinamento e con Bezzecchi, fresco di rinnovo, che arriverà all’appuntamento nella maniera migliore possibile.

Moto Gp, le curiosità del Circuito di Catalogna

Montmelò, a una ventina di chilometri da Barcellona. E’ qui che si trova il circuito di Catalogna, impianto inaugurato per i Giochi Olimpici del 1992 e che di fatto da quello stesso anno ospita a cadenza regolare l’evento annuale di Gran Premio. Date le caratteristiche del tracciato e il clima mite della zona questo circuito è anche uno dei più utilizzati per le prove invernali delle scuderie. Si tratta di un tracciato di 4,6 km con 6 curve a sinistra, 8 a destra e un rettilineo da 1047 metri. Viene considerato dagli esperti abbastanza impegnativo in particolar modo per i freni a causa dell’alternanza tra rettilinei e curve che non permette loro di raffreddarsi.

Lo scorso anno, come già raccontato, fu Fabio Quartararo a tagliare per primo il traguardo anticipando Jorge Martin e Johann Zarco che completarono il podio. Il record sul giro secco appartiene però ad Aleix Espargaro con il suo 1:38.742 che gli ha permesso di centrare la pole lo scorso anno, mentre il primato per il giro più veloce in gara a Barcellona appartiene a Johann Zarco con l’1:39.939 nell’edizione del 2021. Questa pista piace particolarmente anche a Pecco Bagnaia che tuttavia non è mai riuscito a spingersi oltre la sesta posizione. E dove non ha mai vinto neppure nelle altre classi del Motomondiale.

Dove vedere il Gp di Catalunya in tv e in streaming

Per seguire tutto il ricco menù del lungo weekend su due ruote occorre restare sintonizzati su Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) o sulla piattaforma streaming Now. Qui troverete tutte le dirette di MotoGP, Moto2 e Moto3, inoltre delle qualifiche e delle due gare di MotoE. In chiaro su TV8 è possibile invece seguire in diretta le qualifiche e la Sprint al sabato. Tutti gli altri eventi sono invece in differita su questo canale come le gare delle tre classi e della Moto E alla domenica (18:00: Gara 1 MotoE; 18:15: Gara 2 MotoE; 18:45: Gara Moto3; 20:00: Gara Moto2; 21:45: Gara MotoGP).

Tutti gli orari e gli appuntamenti del GP di Catalunya

Venerdì 1° settembre:

08:30 | MotoE – Prove 1

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove Libere 1

12:25 | MotoE – Prove 2

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove ufficiali

16:15 | MotoE – Qualifiche

Sabato 2 settembre:

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere 2

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:15 | MotoE – Gara 1

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – Sprint

16:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 3 settembre

09:45 | MotoGP – Warm-up

11:00 | Moto3 – Gara

12:15 | Moto2 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara

