MotoGP: Valentino Rossi conferma Bezzecchi nel suo team VR46, c'è l'annuncio ufficiale

Continuano a incastrarsi tutti i pezzi del Mondiale MotoGP 2024: Valentino Rossi ha confermato Marco Bezzecchi nel team VR46 su una Ducati. La soddisfazione del Bez e di Alessio Salucci, amico storico di Vale e team principal

30-08-2023 12:38

Mancavano solo i crismi dell’ufficialità. Che sono arrivati alla vigilia del week end lungo del Gran Premio di Catalogna che si correrà domenica sulla pista di Barcellona. Marco Bezzecchi correrà con il Mooney VR46 Racing Team anche il prossimo anno, nel Mondiale MotoGP 2024. Valentino Rossi quindi ha confermato il Bez in sella alla Ducati Desmosedici GP del team che porta il suo nome.

MotoGP: Bezzecchi resta con Valentino Rossi, numeri importanti

Marco Bezzecchi sta vivendo l’anno della consacrazione nel MotoMondiale. I numeri sono dalla sua, è stato uno dei pochi, fin qui, a mettere in difficoltà il leader e campione in carica, nonchè amico di Academy, Pecco Bagnaia. Bez è attualmente terzo nella classifica generale del Mondiale MotoGP con 183 punti. Al suo attivo due vittorie e tre podi (quattro podi nella Sprint) nel 2023 e sarà portacolori del Team Tavullia per il quinto anno consecutivo dopo l’esordio in Moto2 nel 2020 con l’esordio nella classe regina nel 2022.

MotoGP, Bezzecchi soddisfatto: “2024 anno di grandi sfide”

“Questa squadra è stata fondamentale per la mia carriera fino ad ora e per il futuro. Continuare a crescere in questo gruppo di lavoro, con il supporto di Ducati, è per me la scelta più naturale. Il 2024 porta con sé tante aspettative, ma in questo momento voglio concentrarmi su questa stagione. In questo momento stiamo lottando per il podio nel Campionato, e sono sicuro che tutti nel Team daranno il massimo, anche più di quanto hanno fatto finora, per raggiungere questi obiettivi. Grazie a Vale, Uccio, Pablo, alla VR46 Riders Academy e a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile. Restare nel Team Vale è una grande motivazione oltre che un orgoglio”.

L’amico di Rossi, Uccio Salucci: “Continuità con Bezzecchi”

Alessio Salucci, Team Director : “Non posso nascondere la soddisfazione di aver siglato questo accordo con Marco. Non solo perché rappresenta una scommessa vinta all’interno di un lungo percorso di crescita nel nostro Team a partire dalla Moto2, ma per tutto il gruppo di lavoro e anche per tutti i nostri partner, che ringraziamo per il supporto, e i tifosi che ci seguono”.

“Era fondamentale poter proseguire un altro anno e devo ringraziare tutti coloro che collaborano con la dirigenza del Team, Vale e Pablo per il lavoro collettivo che ci ha portato a raggiungere questo traguardo. Sono felice perché so quanto significa per Marco restare qui nella nostra Famiglia. Come Team, insieme a Ducati, gli daremo tutte le risorse e l’impegno a disposizione per continuare a lavorare con la stessa serenità e spirito di squadra che ci ha permesso di raggiungere traguardi straordinari in questa stagione”.

MotoGP, Pablo Nieto su Bezzecchi: “Il meglio per il team VR46”

Pablo Nieto, Team Manager : “Come Team Manager, l’aspetto umano di un gruppo di lavoro che trascorre gran parte dell’anno lontano da casa è sempre stato un aspetto cruciale da tenere in considerazione. Motivo che ci ha spinto a fare del nostro meglio per raggiungere questo accordo per prolungare di un altro anno il contratto con Marco. Un pilota che ha davvero impressionato sotto tutti i punti di vista fin dal suo debutto nella Top class nel 2022. La firma di questo contratto è per me motivo di grande orgoglio da condividere con tutte le persone che lavorano nel Team, con Vale, Uccio , Ducati, che ci supporteranno al meglio delle loro possibilità, e i nostri partner che rendono tutto questo possibile. Continuiamo a lavorare e a rimanere concentrati: abbiamo due obiettivi importanti da raggiungere in questa stagione prima di pensare al 2024”.