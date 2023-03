Il direttore generale della scuderia di Borgo Panigale: "Vanno calibrati i rischi"

25-03-2023 19:33

Giornata dolceamara per la Ducati, che ha vinto la gara Sprint con Bagnaia, ma si ritrova a fare i conti con l’infortunio di Bastianini dopo la caduta al secondo giro: “Quando hai pochi giri, anticipi i tempi e ti prendi qualche rischio in più. Penso che bisogna usare la testa e calibrare i rischi che si vanno a prendere. Certo, ci sono anche delle attenuanti, era la prima volta che si correva e ci vuole un fisiologico periodo di adattamento”, sono le parole del direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, e riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“Quelli davanti non hanno imposto un grande ritmo alla corsa, il gruppo di quelli dietro si è compattato ed è normale che ci siano state delle situazioni di bagarre in più. Per certi aspetti è quello che si cercava con questo format”.