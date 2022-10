MotoGP, arriva il premio Giacomo Agostini: va al miglior sorpasso dell'anno

27-10-2022 18:40

La MotoGP è ormai arrivata all’ultimo appuntamento del Mondiale 2022. Nel Gran Premio della Comunità Valenciana, che si correrà il fine settimana del 6 novembre, sapremo finalmente chi verrà incoronato Campione del Mondo, con Pecco Bagnaia grande favorito a +23 sul Diablo Fabio Quartararo, vincitore dell’iride 2021.

Al termine di questa stagione, la MotoGP ha deciso di introdurre un nuovo premio annuale, ovvero l‘Agostini Fan Award for best overtake, premio intitolato al grande Giacomo (vincitore di 15 titoli del Motomondiale, dei quali ben otto in 500), e destinato al pilota che avrà compiuto il miglior sorpasso della stagione.

Agostini Fan Award for best overtake, come funziona il premio

Come si legge sul sito ufficiale della MotoGP, questo nuovo riconoscimento verrà consegnato al vincitore durante i FIM MotoGP™ Awards di domenica sera, in occasione del finale di stagione.

Verrà votato esclusivamente dai fan, ma non riguarderà solamente la stagione ma l’anno solare. Dunque, verranno presi in considerazione i sorpassi effettuati dai piloti dal GP di Valencia del 2021 al GP della Malesia del 2022. La votazione avverrà tramite social media.

I fan infatti avranno la possibilità di votare da venerdì alle 12:00 CEST su Twitter, YouTube e Instagram per decidere chi entrerà nella storia come primo vincitore del premio.

I quattro top rider del campionato tutti in lizza per il premio

Per quanto riguarda i candidati, non dovrebbe sorprendere troppo il fatto che a contenderselo siano i quattro piloti che al momento si trovano nei primi quattro posti della classifica del Campionato MotoGP 2022.

Dunque, sempre leggendo dal comunicato apparso sul sito ufficiale della MotoGP, i quattro sorpassi in lizza sono quello di Aleix Espargarò nel Gran Premio d’Olanda, quello di Fabio Quartararo in Austria, quello di Enea Bastianini ad Aragon e quello di Pecco Bagnaia in Australia.

Questo lo schema della votazione, sempre dal sito della MotoGP:

A – Aleix Espargaro – GP d’Olanda

B – Fabio Quartararo – GP d’Austria

C – Enea Bastianini – GP di Aragona

D – Francesco Bagnaia – GP d’Australia