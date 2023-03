Lo spagnolo dell'Aprilia 'ringrazia' Vinales: "Avere un compagno che va forte è un bene, la moto qui non è però facile da guidare".

31-03-2023 22:03

Con il tempo di 1’38″518 Aleix Espargaro si è aggiudicato le PL2 di Termas de Rio Hondo, precedendo il compagno di squadra Maverick Vinales di 162 millesimi.

Lo spagnolo, che si è imposto nel 2022 in Argentina, ha rilasciato a ‘Sky Sport’ queste dichiarazioni sul venerdì in pista: “Amo giocare di squadra, sono felice di vedere due Aprilia là davanti; a inizio sessione ho dato una mano a Raul Fernandez, è chiaro che preferisco mettere la mia 41 prima. La moto è competitiva, ma è molto difficile da guidare qui, la sensazione di guida è come girare su un bagnato che si sta asciugando; è bene avere un compagno di squadra che va forte, anch’io ho il dovere di spingere al massimo così. Vogliamo vincere: se siamo rilassati, meglio rimanere a casa con la famiglia”.