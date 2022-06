GP Germania MotoGP: forfait di Rins

18-06-2022 13:40

Alex Rins, in accordo con lo staff della Suzuki, ha deciso di non correre il Gran Premio di Germania classe MotoGP al Sachsenring. Il pilota spagnolo aveva ottenuto dai medici il permesso di correre malgrado la frattura al polso sinistro rimediata per colpa di Takaaki Nakagami, che lo aveva travolto alla prima curva del Gran Premio di Catalogna a Montmelò. Ma il dolore si è rivelato troppo forte durante le prove libere e così Rins ha deciso per il forfait. La Suzuki non lo sostituirà, per cui per la casa giapponese gareggerà solo lo spagnolo Joan Mir.