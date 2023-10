MotoGP, Gp Australia prove libere: Bagnaia parte male, costretto al Q1. Martin in scioltezza, vola la Ktm con Binder

Nelle prove libere del Gran Premio di Australia a Phillip Island valide come prequalifiche il miglior tempo è delle Ktm con Binder davanti al padrone di casa Miller. Tra i duellanti per il Mondiale MotoGP: 4° Martin, solo 11° Bagnaia costretto al Q1

20-10-2023 08:05

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Non inizia nel migliore dei modi il week end del Gran Premio di Australia per Francesco Bagnaia. Il leader del Mondiale MotoGP è solo 11° al termine delle prequalifiche, la seconda sessione di prove libere a Phillip Island. Risultato che costringerà Pecco a dover prendere parte al Q1 per accedere alle qualifiche per la pole. Fa decisamente meglio, pur senza spingere troppo, Jorge Martin, 4°. Lo spagnolo, ricordiamo è in ritardo di 18 punti nella classifica piloti.

A dettare il passo in questa prima giornata in Australia sono state le Ktm con la doppietta Brad Binder e Jack Miller davanti all’Aprilia di Maverick Vinales. Sabato qualifiche nel cuore della notte, all’1.50, poi la Sprint Race alle 6.

GP Australia MotoGP: Binder vola, Bagnaia no e sarà Q1

Doppietta Ktm nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia. Brad Binder miglior tempo in 1:27.943 davanti al compagno di squadra e padrone di casa a Phillip Island Jack Miller. Terzo posto per Maverick Vinales su Aprilia, 4° Jorge Martin con la Ducati Pramac staccato di quasi tre decimi a precedere nell’ordine, 5° Pol Espargaró e 6° Marco Bezzecchi con la Ducati del Team VR46.

A strappare il pass per il Q2 di domani all’alba in Italia, qualifiche che precederanno la Sprint Race, sono Di Giannantonio con la Ducati che sarà di Marquez, Bastianini, Aleix Espargaró e Zarco.

Come una settimana fa in Indonesia sarà ancora costretto al Q1 Francesco Bagnaia che non è andato oltre l’11° con la Ducati ufficiale. Pecco è in buona compagnia perché assieme a lui restano fuori dalla Q2 altri tre campioni del mondo: Marquez, Quartararo e Mir.

Gp Australia MotoGP spostato al sabato: stavolto il programma

Gli organizzatori della MotoGP hanno preso la decisione di spostare la gara principale di Phillip Island al sabato, a causa delle previsioni di forte vento per domenica mentre la sprint slitta alla domenica, meteo permettendo. Una decisione davvero concitata…

Fonte: Ansa

MotoGP, Gran Premio Australia: tempi prequalifiche

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Brad Binder KTM 1:27.943 2 Jack Miller KTM +0.148 3 Maverick Viñales Aprilia +0.269 4 Jorge Martin Ducati +0.279 5 Pol Espargaro KTM +0.420 6 Marco Bezzecchi Ducati +0.425 7 Fabio Di Giannantonio Ducati +0.509 8 Enea Bastianini Ducati +0.510 9 Aleix Espargaro Aprilia +0.513 10 Johann Zarco Ducati +0.513 11 Francesco Bagnaia Ducati +0.699 12 Alex Rins Honda +0.701 13 Augusto Fernandez KTM +0.713 14 Raul Fernandez Aprilia +0.716 15 Alex Marquez Ducati +0.718 16 Marc Marquez Honda +0.847 17 Fabio Quartararo Yamaha +0.994 18 Joan Mir Honda +1.064 19 Luca Marini Ducati +1.221 20 Miguel Oliveira Aprilia +1.768 21 Takaaki Nakagami Honda +1.807 22 Franco Morbidelli Yamaha +1.965

MotoGP, Gran Premio Australia: tempi delle prove libere

Nelle prime e uniche prove libere miglior tempo di Jorge Martin che ha rifilato 7 decimi alla Ktm di Fernandez. Anche qui solo 11° Bagnaia staccato di quasi un secondo e mezzo dallo spagnolo.