MotoGP, Gp Australia anticipato al sabato: allarme meteo a Phillip Island, programma stravolto. Nuovi orari

Si correrà di sabato il Gran Premio d’Australia di MotoGP. Lo ha stabilito la direzione corsa del Motomondiale in accordo con la Dorna. A Phillip Island è scattato l’allarme meteo per domenica, giorno stabilito per la gara. Per questo motivo si è deciso di anticipare la corsa sui 27 giri sul circuito australiano al sabato subito dopo le qualifiche. La Sprint Race invece, prevista al sabato, viene spostata alla domenica e ovviamente si correrà solo se le condizioni meteo lo permetteranno.

La decisione della MotoGP di anticipare di un giorno la gara a Phillip Island è dovuto al fatto che domenica sono previsti fortissime raffiche di vento e violenti temporali, condizioni con le quali potrebbe essere difficile correre. La Dorna ha voluto salvaguardare lo “spettacolo” principale quello del Gran Premio della MotoGP scambiandone la collocazione con la Sprint Race dal sabato alla domenica e viceversa. Non ci sono invece cambi di programma per Moto2 e Moto3.

Tutto pronto per la sedicesima tappa del calendario del Motomondiale: ancora accesa la battaglia per il titolo tra Pecco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin.

🚨 Updated Schedule for the #AustralianGP 🇦🇺🚨

The #MotoGP Race will now take place on Saturday due to inclement weather forecast for Sunday 🏁

The #TissotSprint is now scheduled to begin at 14:00 local time (GMT+11) on Sunday, weather permitting ⏰ pic.twitter.com/56SQ4q2XQ3

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2023