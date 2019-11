MotoGp, gran premio della Comunità Valenciana. Diretta-live

Amici di Virgilio Sport benvenuti all’ultima diretta live del Motomoniale. Tra poco saremmo in pista a Valencia per seguire insieme il Gran Premio della Comunità Valenciana di MotoGP, ultimo appuntamento del Mondiale 2019. Sarà Fabio Quartararo a partire in pole position. Il francese della Yamaha Petronas avrà in prima fila la Honda del già campione del mondo Marquez e la Ducati Pramac di Miller. In seconda fila le Yamaha di Vinales e Morbidelli, e con il sesto tempo Andrea Dovizioso con la prima Ducati ufficiale, solo 12° un ancora deludente Valentino Rossi. Partirà invece sedicesimo Jorge Lorenzo, al suo ultimo GP in carriera.

Situazione in classifica MotoGp 2019

Il Mondiale 2019 è già stato archiviato con larghissimo anticipo. Marc Marquez ha messo in bacheca il suo sesto mondiale in MotoGp e, con il secondo posto in Malesia, è salito a quota 395 punti frutto di un ruolino di marcia sensazionale fatto di 11 vittorie e 6 secondi posti sui 18 gran premi complessivi. Al secondo posto il nostro Andrea Dovizioso su Ducati che di punti ne ha fatti 256 ed è stato l’unico in grado di impensierire il numero 93 della Honda almeno per una parte della stagione. La vittoria di Sepang ha proiettato sul podio del mondiale lo spagnolo Maverick Vinales su Yamaha con 201 punti. Quarto lo spagnolo Alex Rins con 194 punti. Quinto l’azzurro Danilo Petrucci con 176 punti. Solo settimo Valentino Rossi sempre più in crisi di risultati con soli 166 punti e un digiuno di vittorie che dura dal lontanissimo gp di Assen del 2017: per il numero 46 di Tavullia adesso si apre il dilemma se continuare una stagione in più oppure appendere definitivamente il casco. La classifica piloti MotoGP 2019

Le caratteristiche del gp di Valencia

Il circuito Ricardo Tormo è situato a una ventina di km da Valencia. E’ un circuito lungo circa 4 km ed estremamente tortuoso con 14 curve e pochi rettilinei definibili tali (il più lungo è solo 870 metri). Si percorre in senso antiorario. Uno dei circuiti più “semplici” del Motomondiale che i centauri della MotoGp dovranno percorrere per 27 giri. E’ un percorso piuttosto lento da farsi con largo ricorso alle marce basse. Uno dei rischi striscianti è quello del surriscaldamento del motore.

VIRGILIO SPORT | 17-11-2019 13:00