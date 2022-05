MotoGP, GP d’Italia al Mugello: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

27-05-2022 12:56

Dopo Portogallo, Spagna e Francia, la MotoGP riabbraccia l’Italia proponendo il classico Gran Premio al Mugello, una delle location più significative e importanti per la top class.

GP d’Italia al Mugello: le caratteristiche del circuito

Ininterrottamente sede del Gran Premio d’Italia dal 1994, l’Autodromo Internazionale del Mugello (noto anche come Mugello Circuit) sorge a Scarperia San Pietro in provincia di Firenze su un’area di 170 ettari.

Lungo ben 5.245 metri, il tracciato è caratterizzato da 15 curve (9 a destra e 6 a sinistra) e, soprattutto, da un rettilineo in salita di oltre un chilometro dove i piloti arrivano a toccare velocità superiori ai 350 km/h (record i 356,7 km/h fatti segnare da Andrea Dovizioso nel 2019 su Ducati)

GP d’Italia al Mugello: i favoriti

Viste le caratteristiche del tracciato, la punta di velocità della Ducati dovrebbe favorire Jack Miller e Francesco Bagnaia con quest’ultimo che è chiamato a dare un segnale forte dopo la caduta a Le Mans che gli è costata punti importantissimi in ottica mondiale.

Sempre parlando di Ducati, Enea Bastianini (sul modello 2021) ha tutte le carte in regola per poter fare il bis consecutivo e irrobustire ulteriormente la propria classifica, obiettivo questo di un Fabio Quartararo che, sulla carta, non parte coi favori del pronostico ma qui ha vinto nel 2021 e ha il talento per fare una gara di alto livello.

Attenzione, infine, ad Aleix Espargarò con l’Aprilia, secondo in classifica e unico ad aver conquistato punti in tutte le gare.

GP d’Italia al Mugello: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Il fine settimana di gara della top class si aprirà in maniera classica con le due sessioni di prove libere del venerdì, una in programma la mattina e una nel primo pomeriggio.

Il sabato si proseguirà poi dalle ore 14.10 con le qualifiche (anticipate dalle FP3 in mattinata e dalle FP4 nel pomeriggio), mentre domenica sarà il turno della gara (start alle ore 14).

Di seguito tutto il programma del weekend di gara al Mugello:

Venerdì 27 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 28 maggio

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 29 maggio

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

GP d’Italia al Mugello: chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Per il fine settimana del Gran Premio d’Italia al Mugello, Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, trasmetterà per intero l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Contemporaneamente, sabato e domenica verranno trasmesse in chiaro su TV8 qualifiche e gare.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme.

Venerdì 27 maggio

Sky Sport

•8.25-8.45 MotoE FP1

•9.00-9.40 Moto3 FP1

•9.55-10.40 MotoGP FP1

•10.55-11.35 Moto2 FP1

•12.35-12.55 MotoE FP2

•13.15-13.55 Moto3 FP2

•14.10-14.55 MotoGP FP2

•15.10-15.50 Moto2 FP2

•16.50-17.20 MotoE Qualifiche

Sabato 28 maggio

Sky Sport

•9.00-9.40 Moto3 FP3

•9.55-10.40 MotoGP FP3

•10.55-11.35 Moto2 FP3

•12.35-12.50 Moto3 Q1

•13.00-13.15 Moto3 Q2

•13.30-14 MotoGP FP4

•14.10-14.25 MotoGP Q1

•14.35-14.50 MotoGP Q2

•15.10-15.25 Moto2 Q1

•15.35-15.50 Moto2 Q2

•16.15 MotoE Gara 1

TV8

•12.35-12.50 Moto3 Q1

•13.00-13.15 Moto3 Q2

•13.30-14 MotoGP FP4

•14.10-14.25 MotoGP Q1

•14.35-14.50 MotoGP Q2

•15.10-15.25 Moto2 Q1

•15.35-15.50 Moto2 Q2

•16.15 MotoE Gara 1

Domenica 29 maggio

Sky Sport

•9.00-9.10 Moto3 Warm Up

•9.20-9.30 Moto2 Warm Up

•9.40-10.00 MotoGP Warm Up

•11.00 Moto3 Gara

•12.20 Moto2 Gara

•14.00 MotoGP Gara

•15.30 MotoE Race 2

TV8

•11.00 Moto3 Gara

•12.20 Moto2 Gara

•14.00 MotoGP Gara

•15.30 MotoE Race 2