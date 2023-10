MotoGP Indonesia, prove libere: Martin mette subito pressione a Bagnaia. Bezzecchi c'è e stupisce

Nelle prime prove libere del Gran Premio di Indonesia MotoGP miglior tempo di Jorge Martin con la Ducati Pramac davanti alle Aprilia di Vinales ed Espargaro, e la Yamaha di Morbidelli. Ok a correre per Bezzecchi subito 5°, parte piano Bagnaia solo 6°

13-10-2023 06:41

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Comincia nel segno di Jorge Martin il week end del Gran Premio di Indonesia di MotoGP. Lo spagnolo del Team Ducati Pramac dimostra di essere ancora in grande forma stampando il tempo migliore nella prima sessione di prove libere sul circuito di Mandalika. Solo 6° invece Francesco Bagnaia, leader del Mondiale ma oramai con soli 3 punti di vantaggio su uno scatenato “Martinator“. Ottimo inizio per le due Aprilia con Vinales ed Espargaro rispettivamente 2° e 3°, si rivede davanti anche Franco Morbidelli con la Yamaha 4°.

GP di Indonesia atteso anche per i grandi rientri post infortuni. Ha ottenuto l’ok dei medici Marco Bezzecchi operato solo domenica scorsa alla clavicola: per lui 5° posto e tanto ottimismo. Buoni anche i rientri dopo diverse settimane di stop e gare saltare per Enea Bastianini, 9° e Luca Marini, 10°.

GP Indonesia MotoGP: Martin part subito forte, Bagnaia no

Jorge Martin, reduce da 5 vittorie (Sprint comprese) negli ultimi tre weekend di gare, ha fermato il cronometro su un tempo di 1’31″811, distante circa otto decimi dal record del tracciato di Mandalika ma basti pensare che la pista indonesiana è stata riasfaltata per capire lo stato di forma del pilota madrileno. Dietro le due Aprilia, ottime soprattutto con Maverick Vinales 2° ad appena un decimo da Martinator, la “sorpresa” Morbidelli 4° con la rediviva Yamaha, molto meglio del team mate Quartararo solo 12°.

Quinto Marco Bezzecchi, dichiarato ”fit” nella mattinata dai medici della MotoGP nonostante la clavicola rotta e operata neanche una settimana fa. Per lui anche uno scivolone nel finale per fortuna senza conseguenze. Solo 6° per ora il leader del Mondiale Francesco Bagnaia. C’era grande attesa per Marc Marquez dopo l’ufficialità del suo passaggio in Ducati il prossimo anno: lo spagnolo è stato abbastanza lento con la Honda, solo 14°.

GP Indonesia: i tempi della fp1 a Mandalika