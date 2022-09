MotoGP, GP Misano: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

02-09-2022 11:19

La MotoGP arriva al 14° appuntamento del Mondiale 2022 sullo storico tracciato italiano del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Pecco Bagnaia sbarca a Misano, suo circuito di casa, col vento in poppa dopo i tre successi consecutivi e le rinnovate ambizioni mondiali, ma il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, unico veramente competitivo su Yamaha, non intende mollare e farà di tutto per rovinare la festa agli italiani.

Le caratteristiche del Misano World Circuit Marco Simoncelli

Il Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini si corre sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, inaugurato per la prima volta nel 1972 col nome di Circuito Internazionale Santamonica. Questo tracciato presenta alcune delle curve più iconiche di tutto il Motomondiale, come la curva del Tramonto, della Quercia, del Carro.

Lungo 4226 metri, largo 12 e con un rettilineo di 430, Misano ha 16 svolte, delle quali 10 a destra e sei a sinistra. Il record di vittorie sul tracciato appartiene, neanche a dirlo, a Marc Marquez con quattro, seguito da Lorenzo e Rossi con tre.

Il punto più critico e anche più spettacolare è senza dubbio la staccatona della Quercia, una curva dove si entra a quasi 300 km/h arrivando fino a 80 in circa 5 secondi.

I favoriti del GP di Misano: ancora battaglia Bagnaia-Quartararo

Difficile immaginare, al momento, due protagonisti differenti da Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. L’Italiano in questa seconda parte di stagione sta trovando ritmo e prestazioni, avendo vinto in successione gli ultimi tre GP in Olanda, Gran Bretagna e Austria, portandosi a 44 punti di distanza da Quartararo, al terzo posto dietro anche ad Alexis Espargaro.

Al momento Bagnaia detiene anche il giro più veloce del circuito in 1’31.065 nel settembre 2021.

Misano tuttavia è uno dei circuiti, assieme a Losail, nei quali la Yamaha ha vinto di più nella propria storia, più della metà delle gare disputate (l’ultimo successo nel 2020 Morbidelli-Vinales).

Sarà dunque una lotta apertissima, con le Ducati, tutte le Ducati, che ci terranno particolarmente però a fare bella figura davanti al pubblico italiano.

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

L’appuntamento con il GP di Misano si apre con le due sessioni di prove libere del venerdì, e la terza nella mattinata di sabato. Nel pomeriggio spazio alle qualifiche. Il clou della MotoGP è programmato nella giornata di domenica con il semaforo verde del GP di Misano alle ore 14:00.

Ecco il programma completo

Venerdì 2 settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 3 settembre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 4 settembre

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

Per il fine settimana del Gran Premio di Misano a Misano, Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Anche TV8 trasmetterà in chiaro tutto il programma delle qualifiche e delle gare tra sabato e domenica.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme

