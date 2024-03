MotoGP Qatar 2024: a che ora e dove vedere in tv, in streaming e in chiaro la prima gara del Mondiale a Lusail

Scatta la stagione 2024 di MotoGp: dove vedere, il programma e il palinsesto del primo appuntamento del Mondiale in programma sul circuito di Losail, in Qatar

07-03-2024 11:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Attesa finita, semaforo verde! Via al Motomondiale 2024. Si parte col primo appuntamento della lunga stagione della MotoGP che inizia sul circuito di Lusail. In programma il Gran Premio del Qatar. Scatta la caccia a Francesco Bagnaia, il pilota torinese fresco di rinnovo con la Ducati che ha conquistato gli ultimi due Mondiali. Tutte le informazioni per vedere in tv e in streaming la prima gara di un campionato che si prospetta appassionante con Jorge Martin, Marc Marquez e non solo pronti a rendere dura la vita al nostro Pecco.

MotoGp 2024 al via in Qatar! Bagnaia chiamato a difendere il titolo

Il Mondiale 2024 di MotoGP riparte ovviamente da Francesco Bagnaia, che fresco di rinnovo con Ducati punta al tris iridato in top class. “Un livello mai così alto” ha confessato Pecco alla vigilia del debutto stagionale. E, in effetti, i pretendenti al titolo sono tanti. Da Jorge Martin (Pramac) che lo scorso anno ha sfiorato la grande remuntada al totem Marc Marquez, che intende rilanciarsi in sella alla Ducati del team Gresini.

Senza dimenticare i tanti altri alfieri azzurri in classe regina, dal duo Ducati del team di Valentino Rossi, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, allo stesso Enea Bastianini che dispone della stessa Desmosedici ufficiale di Bagnaia fino a quel Franco Morbidelli che condivide il box con Martin e che ha ricevuto in extremis l’ok dai medici a correre in Qatar dopo un incidente in preseason. E, ancora, i vari Vinales, Espargaro e Binder che proveranno con Aprilia e Ktm a rendere la vita difficile alle Ducati mentre un po’ più indietro sembrano partire i colossi giapponesi come la Yamaha con Quartararo e la Honda che schiera Luca Marini. Insomma, una stagione da vivere tutta d’un fiato e fino in fondo.

Motogp, Gp Qatar: le caratteristiche del circuito di Lusail

Situato nei pressi di Doha, la capitale del Qatar, il circuito di Lusail è stato costruito in tempi record e in un solo anno a fronte di un esborso di 58 milioni di dollari per permetterne l’inaugurazione nell’ottobre 2004. Lungo 5.400 metri con dieci curve a destra e sei a sinistra e un rettilineo lungo oltre un chilometro, il tracciato è circondato da aree di verde sintetico così da impedire alla sabbia del deserto di depositarsi sulla pista e costituire un pericolo per i piloti. Il Gp del Qatar è anche noto per essere stato, nel 2008, il primo appuntamento notturno della storia.

Motogp, dove vedere il GP del Qatar a Losail

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre per quanto riguarda la copertura in streaming è possibile seguire il primo appuntamento del Motomondiale su NowTV, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky, e attraverso l’applicazione SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet. Le qualifiche e la Sprint Race andranno in onda in diretta anche in chiaro sul digitale terrestre su TV8, ma non la gara che, invece, sarà in differita.

SEGUI LIVE LA MOTOGP SU NOW

Il programma e il palinsesto del GP di Losail

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 8 marzo

Ore 13:40: prove libere 1

Ore 17:55: pre-qualifiche

Ore 13:40: prove libere 1 Ore 17:55: pre-qualifiche Sabato 9 marzo

Ore 11:55: prove libere 2

Ore 12:35: qualifiche

Ore 16:55: Gara Sprint

Ore 11:55: prove libere 2 Ore 12:35: qualifiche Ore 16:55: Gara Sprint Domenica 10 marzo

Ore 13:35: warm up

Ore 18:00: gara

Palinsesto TV8

Sabato 9 marzo

Ore 12:35: qualifiche (in diretta)

Ore 16:55: Gara Sprint (in diretta)

Ore 12:35: qualifiche Ore 16:55: Gara Sprint Domenica 10 marzo

Ore 20:00 gara (in differita)

SEGUI LIVE LA MOTOGP SU NOW