MotoGP, GP Stiria, Marquez: "Preferirei una gara asciutta"

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport dello spagnolo della Honda Marc Marquez al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria classe MotoGP: “Sono contento. Ieri non mi sentivo bene, oggi sono stato meglio, abbiamo fatto un buon passo gara. Con Honda stiamo lavorando. Prima cerchiamo di trovare il ritmo di gara, ma con la gomma nuova facciamo fatica. C’è ancora qualche problema che dobbiamo capire, per sfruttarla meglio. Quando ho pensato di spingere tanto, sono andato lungo in curva 1. Ho provato a fare la curva lo stesso, visto che lì andiamo a 50 km/h, ma mi si è chiuso davanti. In qualifica è dove mi sento peggio. Con la gomma nuova, dove serve maggiore fisicità, faccio più fatica. Con la gomma usata mi sento meglio, è tutto più dolce. Il passo è buono, però partendo ottavi sarà difficile. Le Ducati vanno forte e sorpassare non sarà facile. Non abbiamo il ritmo per vincere la gara, ma per essere là davanti sì. Con il bagnato faccio meno fatica, ma preferisco l’asciutto. Mi sento forte qui, mi sento bene. So che la gara è lunga e che farò fatica, ma una gara asciutta è la cosa migliore per domani”.

OMNISPORT | 07-08-2021 18:11