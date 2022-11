MotoGP, GP Valencia: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

04-11-2022 08:23

Ultimo atto della stagione di MotoGP. Nel week-end si corre il Gran Premio di Valencia. Si è ormai giunti alla resa dei conti con Pecco Bagnaia che, con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, sogna di conquistare il suo primo titolo Mondiale.

MotoGP, Valencia: Bagnaia cerca l’ultimo sforzo per il Mondiale

Dopo aver vinto a Sepang, Pecco Bagnaia ha allungato, nella classifica piloti, su Fabio Quartararo. Il francese dista ora 23 punti e, quindi, il pilota della Ducati ha il titolo a portata di mano.

Tante le combinazioni che regalerebbero a Pecco Bagnaia il titolo di Campione del Mondo della MotoGP (a distanza di ben nove anni dall’ultimo italiano a vincerlo, ovvero Valentino Rossi che sarà presente nel paddock di Valencia). L’unica speranza per Fabio Quartararo sarebbe quella di vincere la gara e sperare in una clamorosa deblace di Pecco Bagnaia (anche arrivando 14° sarebbe Campione del Mondo. nel caso vincesse la gara Fabio Quartararo).

Per la gara, tralasciando il duello Mondiale Bagnaia-Quartararo, tanti coloro che puntano al successo per chiudere al meglio la stagione. Attenzione a Marc Marquez che, all’ultimo appuntamento di un’annata complicata, cerca il guizzo finale.

MotoGP, Valencia: le caratteristiche del circuito

Situato a circa 25 km dalla città di Valencia, il circuito intitolato a Ricardo Tomo è uno dei più spettacolari dell’intero Mondiale. Misura 4.005 metri e ha un rettilineo lunghissimo, pari a 876 metri.

A Valencia si corre dal 1999. Lo scorso anno il successo è andato proprio a Pecco Bagnaia su Ducati. Nelle ultime quattro edizioni, ben tre successi italiani con Andrea Dovizioso (2018), Franco Morbidelli (2020) e, appunto, Pecco Bagnaia (2021).

GP Valencia: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Il Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Mondiale, sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport 1 (canale 201) in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8.

Orari Sky

Venerdì 4 novembre



Prove Libere 1 ore 9:50

Prove Libere 2 ore 14:05

Sabato 5 novembre

Prove Libere 3 ore 9:50

Prove Libere 4 ore 13:30

Qualifiche ore 14.10

Domenica 6 novembre



Gara ore 14:00



Orari Tv 8

Sabato 5 novembre

Qualifiche ore 16:15 (differita)

Domenica 6 novembre

Gara ore 17.00 (differita)