MotoGP, Gran Premio d'Europa a Valencia: il resoconto della gara

L'unico italiano in top-10 è Franco Morbidelli su Yamaha (nono), poi Andrea Dovizioso dodicesimo, Francesco Bagnaia sedicesimo e Valentino Rossi diciassettesimo, al ritorno in pista dopo la positività al Covid, davanti a Danilo Petrucci e Lorenzo Salvadori.13:59

GIRO 5. Problemi al motore per Rossi, che è costretto a fermarsi in pista.14:08

GIRO 6. Cadono Bagnaia e Crutchlow. In avanti continua il duello per la prima piazza tra Rins e Mir.14:10

ULTIMO GIRO! Mir vola in solitaria verso la vittoria, davanti a Rins, suo compagno di scuderia in Suzuki.14:42

VINCE MIR! Il pilota spangolo centra la sua prima vittoria in Moto GP in sella alla Suzuki, davanti a Rins ed Espargaro.14:44

Vittoria senza storia per Mir che inisieme a Rins, suo compagno di scuderia, conduce la gara dalla prima all'ultima curva con un passo imprendibile per tutti gli altri. Alle spalle delle Suzuki, si posizionano la KTM di Espargaro in terza piazza e la Honda di Nakagami in quarta.14:46

In virtù di questa vittoria, Mir vola a quota 162 punti e si conferma leader della classifica piloti della Moto GP davanti al tandem Quartararo-Rins entrambi appaiati in seconda posizione con 125 punti.14:47

Dal Circuito Ricardo Tormo di Valencia è tutto, l'appuntamento con la Moto GP è per settimana prossima: domenica 15 novembre per il Gran Premio di Valencia.14:51

PRE GARA

Fine settimana da dimenticare, quello di Valencia, per i piloti Yamaha. Almeno fino al sabato: nelle prove libere e in quelle ufficiali, i piloti del costruttore giapponese hanno arrancato, dovendo accontentarsi delle posizioni di rincalzo nella griglia di partenza del Gran Premio d’Europa. Il primo dei centauri motorizzati Yamaha è l’italiano Franco Morbidelli, che ha fatto segnare l’ottavo tempo in qualifica e partirà dunque dalla tera fila. Ancora peggio i compagni di scuderia, con lo spagnolo Maverik Vinales (terzo nella classifica del Motomondiale) che partirà dalla pit lane per aver utilizzato troppi motori nel corso della stagione.

La pole position del Gran Premio d’Europa di MotoGP è stata invece conquistata da Pol Espargarò, in sella a una rediviva KTM. Completano la prima fila lo spagnolo Alex Rins (team Suzuki) e il giapponese Nakagami (in sella alla Honda “satellite”). Il leader della classifica iridata Joan Mir occupa invece il quinto posto, affiancato in seconda fila da Zarco (quarto) e Miller (sesto), entrambi su Ducati. Il pilota spagnolo ha anche realizzato il miglior tempo nel warm up della domenica mattina, candidandosi così alla vittoria.

Male i piloti italiani. Franco Morbidelli, oltre a essere il primo pilota Yamaha, è anche il primo della truppa tricolore. Andrea Dovizioso, teoricamente ancora in ballo nella lotta mondiale, scatterà invece dalla dodicesima posizione (quarta fila) in sella a una Ducati ufficiale apparsa in difficoltà rispetto a quelle del team satellite. Dalla sedicesima alla diciannovesima posizione troviamo un poker di centauri italiani. Nell’ordine, Bagnaia (Ducati), Valentino Rossi (al rientro dopo il Covid), Petrucci (Ducati) e Savadori (fresco vincitore del campionato italiano superbike in sella all’Aprilia).

Griglia di partenza GP d’Europa a Valencia della MotoGP

Pol Espargarò 1’40.434 Alex Rins 1’40.475 Takaaki Nakagami 1’40.530 Johann Zarco 1’40.577 Joan Mir 1’40.704 Jack Miller 1’40.893 Miguel Oliveira 1’41.328 Franco Morbidelli 1’41.557 Aleix Espargarò 1’40.997 (penalizzato) Brad Binder 1’41.781 Fabio Quartararo 1’41.943 Andrea Dovizioso 1’42.249 Stefan Bradl 1’41.010 Alex Marqeuz 1’41.276 Cal Crutchlow 1’41.311 Francesco Bagnaia 1’41.395 Valentino Rossi 1’42.039 Danilo Petrucci 1’42.244 Lorenzo Savadori 1’42.532 Tito Rabat 1’43.030 Maverick Vinales 1’41.310 (penalizzato, parte dalla pit lane)

