26-12-2022 19:31

In un’intervista esclusiva con Motorsport.com, il numero uno della MotoGP Ezpeleta ha analizzato le differenze con la Formula uno: “In termini di spettacolo, la F1 è il numero uno tra gli sport motoristici. Il nostro obbligo è quello di guadagnare popolarità, ma senza che la F1 sia il punto di riferimento. Il fatto che la F1 sia popolare ci aiuta molto. A mio avviso, la popolarità arriva a ondate. Non molto tempo fa, la F1 era in difficoltà e noi eravamo il meglio del meglio. Quello che dovete fare è concentrarvi su quello che fate e lavorare al meglio delle vostre possibilità”.

MotoGP, l’autocritica di Ezpeleta

Ezpeleta sa in cosa deve migliorare la MotoGP: “Ci sono luoghi in cui non siamo stati al livello che avremmo dovuto raggiungere l’anno scorso, per una serie di ragioni. Ci sono momenti in cui si commettono errori in certe cose. Per esempio, abbiamo sbagliato a mettere i Gran Premi di Jerez e del Portogallo così vicini. Al Mugello abbiamo commesso un errore programmando la gara nello stesso fine settimana della gara di F1 a Monaco. Non siamo affatto avversi all’autocritica”.

Ezpeleta sull’addio di Rossi

L’addio di Rossi ha decisamente cambiato tutto: “La partenza di un’icona come Valentino ha avuto un impatto, questo è certo. Ma ne stanno arrivando altri. Valencia era piena, anche se non c’erano spagnoli che potessero lottare per il titolo della MotoGP. Anche la Germania. La Francia, grazie all’effetto Quartararo e Zarco, era più affollata che mai. Ho l’obbligo di studiare ciò che abbiamo fatto bene e ciò che stiamo sbagliando. Il primo per continuare su quella linea e il secondo per migliorarla. Ma non condivido in alcun modo il discorso catastrofico che alcuni vendono. Non c’è depressione”.

MotoGP senza rivalità: il parere di Ezpeleta

In MotoGP non ci sono rivalità al momento e questo influisce, ma Ezpeleta va controcorrente: “La scorsa settimana il giornale Sport mi ha premiato per i valori che il nostro campionato trasmette. I corridori mostrano una rivalità che nessuno può contestare, ma allo stesso tempo mostrano rispetto l’uno per l’altro. Nel 2015, con quel bestiale picco di interesse che abbiamo avuto in seguito all’incidente tra Rossi, Marquez e Lorenzo, ho già detto che non mi piaceva. Forse sono troppo sincero, ma credo che la rivalità debba essere incentrata sul desiderio di vincere. Non c’è bisogno di piloti che si picchino per attirare la gente“.

Ezpeleta non vuole rivedere alcuni trascorsi: “Credo sinceramente che se non riusciamo a trasmettere che lo sport deve proiettare questi valori, siamo noi a sbagliare. Quest’anno Aleix e Fabio si sono affrontati ad Assen ed è su queste basi che si dovrebbe giocare la rivalità. Al di là di questo, stiamo entrando in un campo che non mi piace. Non mi è piaciuto che Lorenzo e Pedrosa non si siano parlati, e non mi è piaciuto che Rossi e Biaggi si siano colpiti sui gradini del podio a Montmelò. Mi piace la rivalità, perché aiuta lo sport e la popolarità. Ma non credo che sia una cosa negativa mantenere i moduli”.